به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دکتر علیرضا اسماعیلی رئیس پلیس راه و مدرس دانشگاه در پی کاهش کشته های تصادفات جاده ای کشور که برای اولین بار در ایران رخ داده است به تجزیه و تحلیل علمی دلایل این کاهش پرداخت و گفت: طبق برآورده های سازمان بهداشت جهانی تا سال 2020 در کشورهای در حال توسعه میزان تلفات تصادفات تا60 درصد نسبت به شرایط فعلی افزایش خواهد یافت اما علیرغم پیش بینی ها در نیمه اول سال در ایران با کاهش 1705 نفر کشته تصادف روبه رو شدیم و اکنون ایران در صدر کشورهایی است که برای کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن با رویکرد علمی زمینه ساز کاهش کشته های سوانح رانندگی شده است.

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به کاهش 2/15 درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در ایران گفت: در شش ماهه اول سال 85 تعداد 9992 نفر در جاده های برون شهری و 1220 نفر در جاده های روستایی و فرعی بر اثر تصادفات جان باختند که در سال 86 با مجموعه عملیاتی که انجام شد و علیرغم افزایش 12 درصدی سفر حمل و نقل عمومی مجموع کشته های تصادفات از 11 هزار و 212 نفر در سال 85 به 9 هزار و 507 نفر کاهش یافت. در همین حال آمار مصدومان سوانح رانندگی از 152 هزار و 999 نفر در شش ماهه اول سال گذشته به 138 هزار و 326 نفر در سال 86 کاهش یافت که 6/9 درصد کاهش را نشان می دهد.

سرهنگ اسماعیلی در ادامه در خصوص دلایل کاهش تلفات ناشی از سوانح در ایران گفت: دلایل متعدد و علمی گوناگونی موثر واقع شدند تا در کنار همکاری و خواست مردم شاهد این کاهش باشیم زیرا خواست و اراده مردم اصلی ترین دلیل در راه رسیدن به هر هدفی می باشد و از آنجایی که مردم و مخصوصا رانندگان خواستند و در اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دقیق تر شدند نتیجه آن شد که هموطنان کمتری در تصادفات جان باختند.

وی تاکید کرد: نتایج حاصله بسیار امیدوار کننده است و مردم و مسئولان با آشنایی به شرایط فعلی و تبعات منفی شرایط قبلی وظیفه مهمی را بر دوش می کشند . پس شایسته است همه ما در راستای سلامت خود و سایر هموطنان به ارتقاء فرهنگ ترافیک و اجرای دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی فکر کنیم و از خودمان برای اجرای آنها شروع کنیم.

سرهنگ اسماعیلی در ادامه افزود: اقدامات فرهنگی در راستای ارتقا فرهنگ ترافیکی که از سالها قبل شروع شده بود و با همکاری رسانه های گروهی در سال جاری و گذشته در راستای مدیریت علمی شتاب منطقی تر یافت در جلب همکاری مردم تاثیر مستقیمی داشت که باید شرایط فعلی با طرح و برنامه های جدیدتری ادامه یابد و این نشان از نقش مهم و بسیار حائز اهمیتی است که رسانه های گروهی برعهده دارند.

وی با اشاره به نقش تعامل و همکاری سازمانهای دخیل در حوزه ترافیک در کشور گفت: تمامی دستگاهها و نهادهای دخیل در امر ترافیکی کشور با شناخت دقیق تبعات تصادفات، از اواخر سال 85 در طرح هایی که در جاده های کشور برای کاهش سوانح رانندگی اجرا شد و امسال هم در حال اجرا می باشد همگام و همراه هستند به گونه ای که امداد رسانی های به موقع از مرگ صدها مصدوم سوانح رانندگی جلوگیری کرده و می کند.

رئیس پلیس راه کشور خاطرنشان کرد: در کنار دلایلی که گفته شد نقش استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اجرای مدیریت سرعت در کاهش تصافات غیر قابل انکار است. از سال 85 پلیس راه مدیریت علمی ترافیک را در دستور کار قرار داد و با نگاه استفاده از ITS، اجرایی کردن استفاده از GPS زمینه کنترل هوشمند در جاده ها فراهم شد. پلیس در جاده های کشور در مواجهه با تخلفات حادثه ساز با قاطعیت اعمال قانون کرد به گونه ای که رانندگان می توانند اگر سرعت غیر مجاز یا سبقت غیر مجاز و هر کدام از 10 تخلف حادثه ساز را مرتکب شوند ماموران پلیس بدون هیچ اغماضی قانون شکنان را برابر قانون مجازات خواهند کرد که صلابت و قاطعیت پلیس راه خوشحالی و رضایت مردم را هم در پی داشته است.

وی افزود: مردم پلیس مقتدر را دوست دارند و پلیس راه با تغییر تاکتیک خواسته های قانونی و به حق مردم را در راستای وظایف قانونی که دارند بر آورده ساخته است و مردم با احساس رضایت خاطر در اجرای قوانین و مقررات به پلیس راه کمک کردند و سود نتایج حاصله به نفع مردم شد وحالا می دانند که اگر درست و با حوصله رانندگی کنند قطعا صحیح و سالم به مقصد می رسند.

سرهنگ اسماعیلی در پایان تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته استفاده از روش های علمی ترافیک در کنار همکاری مردم و رسانه های گروهی منجر به کاهش تصادفات شد راهی که پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در سال جاری در پیش گرفته و ادامه خواهد داد.