استیل آذین و تراکتور سازی در اندیشه اعاده حیثیت / فولاد و هما برای صدرنشینی به میدان می روند

به گزارش خبرنگارمهر، هفته دوم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور- جام آزادگان - عصر فردا با برگزاری 10 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شود.

برپایه این گزارش، درمهمترین دیدارهای این هفته تراکتورسازی که مسابقات فصل جاری را با شکست آغاز کرد، میزبان شهرداری بندرعباس خواهد بود، دو تیمی که از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر هستند و یک فینال زود هنگام را در گروه الف این مسابقات برگزار خواهند کرد.

ضمن اینکه استیل آذین هم پس از برکناری یونگ، با یک روز تعویق میزبان نیروی زمینی خواهد بود و برای قرارگرفتن در جمع مدعیان این گروه، به پیروزی در این دیدار نیاز دارد.

تعویق این دیدار بنا به درخواست استیل آذین مبنی بر برگزاری افتتاحیه مسابقات پلیس های کشورهای اسلامی در روز یکشنبه (13/8/86) در ورزشگاه دستگردی و توافق مسئولان فدراسیون فوتبال صورت گرفت.

همچنین در گروه ب، تیم های مدعی هما تهران و فولاد خوزستان هم که رقابت های فصل جاری را با پیروزی آغاز کردند، برای تداوم صدرنشینی به فکر پیروزی بر رقیبان خود هستند.

برنامه هفته دوم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های ایران به شرح زیر است:

یکشنبه 13/8/86

گروه ب:

* صنایع اراک – ماشین سازی تبریز

* شاهین بوشهر – مس رفسنجان

* اتکا تهران – هما تهران

* تربیت یزد – کوثر تهران

* سپاهان نوین اصفهان – شهرداری تبریز

* فولاد خوزستان – نساجی مازندران

گروه الف:

* شموشک نوشهر - مقاومت بسیج فارس

* تراکتورسازی تبریز- شهرداری بندرعباس

* کاوه زنجان – داماش ایرانیان

* گل گهر سیرجان – پیام ارتباطات خراسان

دوشنبه 14/8/86

* شاهین اهواز – سرخپوشان دلوار افزار

* استیل آذین تهران - نیروی زمینی تهران