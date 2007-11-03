نخستین همایش سازگاری با کم آبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب کشور، غلامعلی معماری با اشاره به شعار بین المللی سال جاری با عنوان سازگاری با کم آبی گفت: همایش سازگاری با کم آبی برای طرح مباحثی چون مدیریت مصرف و تقاضا در شرایط کم آبی، تجارب مدیریت مصرف در سایر کشورها و مدیریت هدر رفت در فرآیند توزیع آب را برگزار می کند.

مشاور معاون وزیر نیرو افزود: بحران آب در سطح جهان جدی است و براین اساس نمایشگاه چهار روزه تخصصی تجهیزات بهینه سازی مصرف آب و برپایی کارگاه آموزشی بین المللی با محوریت مدیریت و بهینه سازی سیستم های آب رسانی، جمع آوری آب های سطحی و استفاده مجدد از فاضلاب با حضور اساتید دانشگاه اکستر انگلیس و امپریال کالج لندن برگزار می شود.

به گفته معماری، در این همایش بررسی جدیدترین دیدگاهها، روش ها و فن آوری های راهبردی توین، سنتی و بومی برای سازگاری با کم آبی، تبیین نقش کاربران عمومی و غیردولتی در بهینه سازی مصرف آب، افزایش مشارکت مردمی و شناسایی راهکارهای بهبود مدیریت منابع آبی در بخش های مختلف نیز از دیگر اهداف این همایش است.

