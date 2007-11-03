تهدید فیفا جدی است / تیم ملی مدیر فنی نخواهد داشت

مهدی خبیری با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : فیفا با توجه به تعویق انتخابات و طولانی شدن برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در این زمینه به ایران هشدار داده است و نباید در این زمینه به گونه ای عمل کنیم که آنها وادار به اقدامات قهری شوند.

خبیری تصریح کرد: ما باید بپذیریم که برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال بیش از حد به درازا کشیده و درمرحله اول نیز تجدید انتخابات با تاخیراطلاع فیفا رسید و آنها دیگر نخواهند پذیرفت که این بارهم انتخابات فدراسیون لغو شود.

عضوکمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با تاکید براینکه انتخابات این فدراسیون تحت هر شرایطی باید در روز 18 آذرماه برگزار شود اظهار داشت : تصورنمی کنم این بار فیفا هیچگونه توجیهی را دراین زمینه بپذیرد و باید تلاش کنیم تا با فراهم کردن زمینه یک انتخابات سالم ، فوتبال کشور را از هرگونه عواقب احتمالی در این زمینه حفظ کنیم.

وی درخصوص روند اجرایی برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال تصریح کرد: پس از نام نویسی از نامزدها و بررسی واجد شرایط بودن کاندیداها تا فردا اسامی نهایی کاندیداهای پست های ریاست، نواب رئیس و هیئت رئیسه به اعضای مجمع اعلام خواهد شد تا درمرحله بعد اسامی نامزدها برای احراز صلاحیت های عمومی به مراجع ذیصلاح اعلام شود.

خبیری در بخش دیگری از سخنان خود درباره سرمربی جدید تیم ملی گفت: رایزنی ها با 4-5 گزینه مورد نظر به ترتیب اولویت های مورد نظر از سوی کمیته انتقالی و فدراسیون فوتبال ادامه دارد و در تلاش هستیم بهترین گزینه را در این زمینه انتخاب کنیم که قرار است درجلسه فردای کمیته انتقالی گزارشی از روند این مذاکرات ارائه شود.

وی در خصوص کادر فنی ایرانی تیم ملی تصریح کرد : کادرفنی مربیان ایرانی شامل سرپرست ، مربی ، مربی بدنساز و مربی دروازه بانها از میان نفراتی که تجربه لازم در اداره تیم های ملی را داشتند انتخاب خواهد شد و تلاش خواهیم کرد تا نفراتی را گزینش کنیم که در بین جامعه فوتبال مقبولیت و تجربه لازم را داشته باشند .

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال پیرامون مطرح شدن نام منصور پورحیدری برای پست مدیر فنی تیم ملی اظهار داشت : در تیم ملی پستی به نام مدیر فنی نخواهیم داشت ولی آقای پورحیدری نیز یکی از گزینه های مورد نظر ما برای حضور در تیم ملی است که در صورت توافقات لازم ، یکی از مسئولیت های تیم ملی به ایشان واگذار خواهد شد.