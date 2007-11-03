همکاری ایران و آژانس موفق است / پیش از انتشار گزارش البرادعی قضاوت نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جواد وعیدی معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد ازظهرامروز در نشست خبری همکاری های اخیر کشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی را موفق ارزیابی کرد.

وی که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر سخن می گفت ضمن تشریح مکانیزم مدالیته همکاری ایران و دیده بان هسته ای سازمان ملل افزود: طبیعی است که برخی کشورها به خصوص طرفهایی که مخالف به سرانجام رسیدن مسیر حقوقی و فنی جاری بین ایران و آژانس هستند ،مایلند با قضاوت های زودتر از هنگام در راستای تخریب این روند گام بردارند.

وعیدی با بیان اینکه رویکرد برخی از این کشورها به طور کلی در قبال فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان منفی است تاکید کرد : علی رغم این قبیل مسائل ، اساسا اعلام موفقیت کار با آژانس طبق مدالیته مورد توافق بر عهده آژانس است و طبیعی است که ما نیز تا پیش از انتشار گزارش آقای البردعی ترجیح می دهیم در این باره قضاوت نکنیم.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی از دید کشورمان موفق بوده است گفت: چه در تهیه مدالیته ، چه انجام به موقع و کاملا فعال آن ایران موفق بوده است و ما در این خصوص درخواست مدیر کل آژانس برای همکاری به موقع و فعال جهت پیشبرد مدالیته را کاملا به موقع و با حسن نیت انجام داده ایم .

ادامه دارد.