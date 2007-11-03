برقراری حالت فوق العاده در پاکستان به دستور مشرف

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العالم در خبری فوری اعلام کرد : پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان، حالت فوق العاده در کشور اعلام کرد.



بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان چند روز پیش گفته بود : براساس این شایعات، ژنرال پرویز مشرف (رئیس جمهوری) قصد دارد؛ چنانچه دادگاه عالی پاکستان پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر را لغو کند، حالت فوق العاده اعلام کند.

در حالی که بوتو چهارشنبه 9 آبان از لغو سفرهای خود به خارج از پاکستان خبر داده بود؛ رسانه ها یک روز بعد، از ورود وی به فرودگاه دبی در امارات متحده عربی خبر دادند.

حزب مردم پاکستان به ریاست بوتو پیشتر اعلام کرده بود که وی به زودی به خاطر مسائل خانوادگی به دبی و آمریکا سفر خواهد کرد. بوتو در 18 اکتبر(26 مهر) پس از هشت سال زندگی کردن در تبعید در دبی و در پی صدور فرمان عفو مشرف به پاکستان بازگشت.