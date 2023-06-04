رسالت سترگ یاران حضرت امام روح الله (ره)

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - عقیل امامی*: حضرت امام روح الله (ره) شخصیت برجسته و استثنایی زمانه بود که با تاسی به اولیای الهی و خاندان پاک عصمت و طهارت (ع) در سال ۴۲ علیه رژیم منحوس ستمشاهی قیام کرد و با جانفشانی و همراهی ملت وفادار در سال ۵۷ نظام شکوهمند و الهی در تراز انقلاب اسلامی را بنیان نهاد که امروز سنبل و افتخار آزادی‌خواهان جهان است.

بی گمان شناخت ابعاد گوناگون شخصیت ممتاز و معنوی آن عبد صالح خدا از مهم‌ترین نیازها و ضرورت‌های عصر حاضر قلمداد می‌شود که بازشناسی آن می‌تواند رمز عبور از چالش‌ها و بحران‌های مادی و معنوی جهان کنونی محسوب شود چه که سلوک ایمانی پیر جماران حقیقتاً الگو و راهگشای عرصه‌های حکمرانی و فرهیختگی است.

در بررسی اندیشه مترقی آن مرجع روشن ضمیر که استوانه معنوی حوزه‌های علوم دینی در جهان اسلام بود، باید این حقیقت را اذعان کرد که انگاره سازی اسلام سیاسی از سوی آن بیرق‌دار برجسته دین رسول اعظم (ص) در شمار مهمترین وجوه تمایز اندیشه آن زعیم عالیقدر با هم مسلکان و هم قطاران خود در حوزه‌های علمیه به حساب می‌آید که این مهم به تنهایی گویایی بزرگی و عظمت کار امام روح الله در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی است.

‌اندیشه سیاسی امام روح الله مبتنی بر آرمان‌های حقیقی دین مبین اسلام در اعتلابخشی به حقیقت انسان و نفی ظلم و استبداد و تحقیر به هر شکلی تجلی یافت و بی تردید تفوق اراده ایمانی مردم مؤمن و آزاده ایران در پیمایش مسیرهای سخت متأثر از آموزه‌های وحیانی اسلام ناب است که معمار کبیر انقلاب اسلامی آن را پایه گذاری کرد.

‌روح خدا امام عارفان و عاشقانی بود که با عبور از سیم خاردارهای نفس خود، عبور از سیم خاردارهای دشمن زبون را تجربه کرده و امپریالیسم جهانی و دنباله‌های آن را به تحیر و استیصال واداشتند که چگونه این یاران وفادارتر از مردم عهد رسول اعظم (ص) این چنین بعد از ۱۴۰۰ سال شگفتی آفریدند.!؟

‌آری؛ این خمینی روح خدا در کالبد زمانه بود که با جهاد علمی و عملی خود و با پیشگامی خیل روحانیت افتخار آفرین و جهادگران برجسته جبهه حق، افتخار ابدی را برای مسلمانان و آزادیخواهان جهان به ارمغان آورد و عمق استراتژیک نهضتش تا جایی امتداد یافته که اینک بیرق رهایی از قیود استکبار و استثمار در اقصی نقاط گیتی برافراشته و موجب عزا و ماتم تمام نشدنی مستکبران و جباران گشته و اسلام رحمانی با پرچمداری خلف رشیدش در سراسر عالم در حال گسترش است.

‌کوتاه سخن آنکه سالگرد ارتحال ملکوتی امام بحق پیوسته و قبله آمال دلدادگان کوی حریت و بالندگی در سی و چهارمین سال فراقش فرصتی است تا با حضور در پای درس بیرقدار نورانی مکتبش و مرجع بصیر و مجاهد انقلاب آیت الله العظمی امام خامنه ای، چگونگی حراست از درخت تنومند نظام اسلامی و صیانت از گفتمان و میراث حقیقی امام روح الله را فرا گرفته و رسالت سترگ یاران خمینی در پاسداری از اندیشه‌های پرمهر ولایت و رهبری را در میدان عمل تحقق ببخشیم.

‌*تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی