به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید ناصری بعد ازظهر در مراسم پایانی طرح "هجرت "۳ استان زنجان را در ردیف هشت استان برتر کشور در راستا اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: با ارزیابی اولیه انجام شده، استان زنجان امسال نیز موفقیتهای بزرگی را در اجرای طرح هجرت ۳کسب کرد.
ناصری اعتبار پیشبینی شده جهت اجرای این طرحها را سه میلیارد ریال عنوان کرد و یادآورشد: در اجرای طرح "هجرت "۳" تاکنون سه میلیارد ۲۱۰میلیون ریال از محل اعتبارات آموزش و پرورش و ۲۶۰میلیون ریال نیز از سرانه مدارس هزینه شده است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان انجام کارهای عمرانی با کیفیت بالا و کمترین هزینه و پرداختن به امور زیربنایی فرهنگی، اخلاقی و تربیتی را از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح عنوان و تاکید کرد: ترویج روحیه ایثار، تعاون، مشارکت و همیاری از اهداف اجرای طرح "هجرت "۳است که استان توانسته در این زمینه از موفقیت قابل توجهی برخوردار شود.
ناصری افق این طرح را با توجه به دخالت نمودن مستقیم دانش آموزان در فعالیت های عمرانی و جهادی روشن عنوان کرد و یادآور شد: دانشآموزان شرکتکننده در این طرح با کمک مربیان و معلمان خود در فعالیتهای عمرانی و زیباسازی مدارس، تلاش خوبی داشتند.
وی با تاکید بر اینکه تحولات باید روز به روز عمق بیشتری یابند، انسانهای متخصص، آگاه و متعهد را لازمه ساختن کشوری آباد و توسعه یافته دانست و گفت: اجرای موفقیتآمیز طرح "هجرت ،"۳زمینه تربیت چنین منابعی را محقق و ساخت کشوری پیشرفته و آباد را فراهم میکند.
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