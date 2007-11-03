به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید ناصری بعد ازظهر در مراسم پایانی طرح "هجرت ‪"۳‬ استان زنجان را در ردیف هشت استان برتر کشور در راستا اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: با ارزیابی اولیه‌ انجام شده، استان زنجان امسال نیز موفقیت‌های بزرگی را در اجرای طرح هجرت ‪ ۳‬کسب کرد.

ناصری اعتبار پیش‌بینی شده جهت اجرای این طرح‌ها را سه‌ میلیارد ریال عنوان کرد و یادآورشد: ‌در اجرای طرح "هجرت ‪ "۳‬" تاکنون سه‌ میلیارد ‪ ۲۱۰‬میلیون ریال از محل اعتبارات آموزش و پرورش و ‪ ۲۶۰‬میلیون ریال نیز از سرانه‌ مدارس هزینه شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان انجام کارهای عمرانی با کیفیت بالا و کمترین هزینه و پرداختن به‌ امور زیربنایی فرهنگی، اخلاقی و تربیتی را از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح عنوان و تاکید کرد: ترویج روحیه ایثار، تعاون، مشارکت و همیاری از اهداف اجرای طرح "هجرت ‪ "۳‬است که استان توانسته در این زمینه از موفقیت قابل توجهی برخوردار شود.

ناصری افق این طرح را با توجه به دخالت نمودن مستقیم دانش آموزان در فعالیت های عمرانی و جهادی روشن عنوان کرد و یادآور شد: دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این طرح با کمک مربیان و معلمان خود در فعالیت‌های عمرانی و زیباسازی مدارس، تلاش خوبی داشتند.