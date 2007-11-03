به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "دشمن ملت" محصول 1998 به کارگردانی تونی اسکات درباره یک شبکه جاسوسی است که سال 1974 توسط آمریکا و انگلستان ساخته شده و می‌تواند تمام مکالمات تلفنی افراد را کنترل کند و وارد حریم خصوصی آنها شود، اما پس از اینکه سازمان امنیت آمریکا از این شبکه برای دخالت در امور سایر کشورها سود می برد و ...

در فیلم 132 دقیقه‌ای "دشمن ملت" ویل اسمیت، جین هاکمن و جان وویت به ایفای نقش پرداخته اند و دیوید مارکنی فیلمنامه آن را نوشته است. این فیلم 90 میلیون دلاری که در اکران ایالات متحده 112 میلیون دلار فروخته، فردا شب 13 آبان در قالب سینما پنج از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.