به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس،"ون جیابائو" در گفتگو با اینترفکس گفت : شرکتهای معین چینی و روسی به دنبال شیوه هایی برای توسعه چنین همکاری هایی هستند.

نخست وزیر چین افزود : فاز اول(همکاری) نیروگاه هسته ای "تیان وان" است که یکی از پروژه های اصلی در همکاری های اقتصادی و تجاری بین روسیه و چین به شمار می رود.

وی تصریح کرد: به سبب تلاشهای صورت گرفته از سوی هر دو طرف در راستای حل مشکلات واحدهای برق یک و دو فاز اول، این مرحله به ترتیب در ماه مه و آگوست سال جاری به فعالیت بازرگانی رسیده و آنها اکنون به درستی کار می کنند.

ون جیابائو گفت : نتیجه ساخت فاز نخست اخیراً مورد بررسی قرار گرفته و شرکتهای دو طرف هم اکنون در حال بررسی و بحث درباره توسعه همکاری در زمینه انرژی هسته ای هستند و طرفین به دیده مثبتی به این موضوع می نگرند.

نخست وزیر چین افزود: چین و روسیه به نتایج مهمی در همکاری در زمینه انرژی هسته ای دست یافته اند که به طور قابل چشم گیری روابط راهبردی دو کشور را تقویت می کند.

وی همچنین گفت : دولتهای دو کشور به شدت در تلاش هستند تا در سریعترین زمان ممکن در بحبوحه همکاری استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز، پروتکلی را به امضا برسانند.