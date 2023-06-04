مردم تکیه گاه و پشتیبان نهضت امام خمینی(ره) بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نورکریمی تبار ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اظهار کرد: امام خمینی (ره) از همان آغاز نهضت و قیام خود علیه استکبار جهانی از هیچ کسی و جریانی واهمه نداشتند و به اهداف مبارزه خود ایمان داشتند و با وجود شهادت فرزند، زندان و تبعید اما لحظهای از مبارزه و قیام عقب نشینی نکردند و محکم بر اهداف و آرمانهای قیام الهی خود ماندند.
وی با بیان اینکه امروز سالگرد مردی است انقلاب او از جنس نهضت انبیای الهی بود، افزود: امام راحل مردم را به خدا دعوت کردند و هنوز هم بعد از گذشت ۳۴ سال از رحلت این عالم ربانی، هنوزم در قلوب مردم جای دارد.
حجت الاسلام کریمی تبار یادآور شد: مردم همچون تکههای آهنین با ادارهای بالا به دعوت قیام امام لبیک گفتند و هنوز هم با وجود مصائب جنگ، تحریم و تهدید همچنان بر سر آرمانهای خود وفادار ماندهاند
وی اضافه کرد: توکل مردم ایران اسلامی همواره بر خدا است و امام راحل برای خدا و دفاع از دین قیام کرد و خداوند نیز محبت او را در دلها و یاد و نامش را در دنیا جاویدانه کرد.
وی یادآور شد: امام خمینی (ره) نظامی را در ایران پایه گذاری کرد که امروز تاثیر آن را در تمام نقاط جهان میبینیم و امام شخصیتی بود که پس از گذشت از ۱۴ قرن در اوج عرفان، سیاسیترین فردی شد که مردم را به قیام برای خدا دعوت کرد.
امام جمعه ایلام اظهار کرد: صفات اخلاقی و رفتاری امام راحل از درسهای مهم و الگو برای ماست و از رفتار ایشان با دیگران و شاگردان و پایبندی شان به قانون باید درس و الگو بگیریم
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