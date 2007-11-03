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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۲۵

در تمرین امروز استقلال ؛

هواداران علیه قلعه نویی شعار دادند / حجازی با لباس شخصی نظاره گر بود

هواداران علیه قلعه نویی شعار دادند / حجازی با لباس شخصی نظاره گر بود

در حالیکه از امیر قلعه نویی به عنوان یکی از گزینه های هدایت تیم فوتبال استقلال یاد می شود، امروز هواداران این تیم در محل تمرینات آبی پوشان علیه وی موضع گیری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال که اولین تمرین این تیم پس از شکست مقابل پیکان بود، در حال و هوایی خاص برگزار شد. هواداران استقلال که خواهان ادامه حضور ناصر حجازی در تیم شان هستند امروز علیه قلعه نویی شعار سر دادند و از مسئولان باشگاه خواستند تا کادر فنی تیم را خفظ کنند.

ناصر حجازی امروز با لباس شخصی نظاره گر تمرینات تیمش بود که در غیاب صمد مرفاوی و با هدایت صادق ورمزیار، ساکت و منوچهر بهمنی برگزار شد. او صبح امروز هم در تمرینات بدنسازی تیم فوتبال استقلال شرکت کرده بود.

کد مطلب 580202

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