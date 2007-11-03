هواداران علیه قلعه نویی شعار دادند / حجازی با لباس شخصی نظاره گر بود

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال که اولین تمرین این تیم پس از شکست مقابل پیکان بود، در حال و هوایی خاص برگزار شد. هواداران استقلال که خواهان ادامه حضور ناصر حجازی در تیم شان هستند امروز علیه قلعه نویی شعار سر دادند و از مسئولان باشگاه خواستند تا کادر فنی تیم را خفظ کنند.

ناصر حجازی امروز با لباس شخصی نظاره گر تمرینات تیمش بود که در غیاب صمد مرفاوی و با هدایت صادق ورمزیار، ساکت و منوچهر بهمنی برگزار شد. او صبح امروز هم در تمرینات بدنسازی تیم فوتبال استقلال شرکت کرده بود.