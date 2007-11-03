به گزارش خبرنگار مهر ، جواد وعیدی معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی بعدازظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به مدالیته حل و فصل مسائل و ابهامات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان اظهار داشت: بر اساس مدالیته مربوط به برنامه کاری حل و فصل مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس که شامل شش موضوع است پس از حل یک موضوع، موضوع بعدی مطرح می شود.

وی که در پاسخ به خبرنگار مهر سخن می گفت، با اشاره به اعلام دیده بان هسته ای سازمان ملل مبنی بر حل و بسته شدن موضوع پلوتونیوم در جریان مذاکرات ایران و آژانس، افزود: بر اساس مدالیته مورد توافق ، طبیعی بود که پس از بحث پلوتونیوم ما و آژانس به بحث P1 و P2 وارد شویم ، در این باره چهار دور مذاکره صورت گرفت که دو دور آن در سطح معاونان بین بنده و آقای هاینونن برگزار شد.

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت: اساسا بر مبنای خود مدالیته مکانیزم حل و فصل هر موضوع شامل چند مرحله است و در قالب هر مرحله وظایف ما و آژانس کاملا مشخص است.

وعیدی همچنین اظهار داشت: طبق مکانیسم مدالیته مورد تفاهم ایران و آژانس، ابتدا آژانس سئوالات خود را درباره موضوع خاصی مطرح می کند و سپس ایران با دریافت این سئوالات در جهت ابهام زدایی و شفاف سازی اقداماتی را ترتیب می دهد.

وی ادامه داد : روند مذکور درباره موضوع P1 و P2 نیز به شکل بالا طی شد و در جریان جلسات 30 آگوست و اول سپتامبر سئوالات آژانس در این باره را دریافت کردیم و پس از آن در روزهای نهم ، دهم و یازدهم اکتبر جلساتی در سطح معاونین و سپس کارشناسان برگزار شد و نهایتا دور آخر مذاکرات در سطح معاونان انجام گرفت و اول نوامبر نیز این دور از گفتگو ها پایان یافت.

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت: در دور چهارم این مذاکرات که دور نهایی آن نیز بود 7 مرحله مذاکره بین معاونان طی 4 روز و قریب به 16- 17 ساعت انجام شد که در آن دو طرف با اراده حل و فصل مسائل حسن نیت متقابل و البته فضایی سازنده به مذاکرات خود ادامه داده و طرفین از روند مذاکرات راضی بودند.

وعیدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پاسخ ایران به اقدام احتمالی کشورهای غربی در صدور قطعنامه جدید چه خواهد بود؟ اظهار داشت: در ارتباط با اینکه آیا 1+5 بدنبال صدور قطعنامه بعدی علیه ایران هستند یا خیرفکر می کنم بیانیه های نشست نیویورک و لندن این کشورها به اندازه کافی گویا است.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط همکاری فعال ایران و آژانس هیچ جایی برای اقدام غیر منطقی و بیجا در شورای امنیت علیه ایران وجود ندارد، افزود: از نظر ما نیز وقتی ایران در حال طی مسیر طبیعی خود با آژانس به عنوان نهاد اصلی راستی آزمایی فعالیت های هسته ای کشورها است، می باشد این به معنای عمل ایران به وظایف خود طبق تعهدات بین المللی و به عنوان یکی از اعضای ان پی تی و آژانس است.

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: طبیعی است هنگامی که ما در حال انجام وظایف خود هستیم انتظار انجام مجازات توسط دیگران را نداریم و اساسا چنین رویکردی به کشوری که در حال انجام وظایف بین المللی خویش است عجیب و قریب به نظر می رسد.

وعیدی همچنین تصریح کرد: به اعتقاد ما کشورهایی که بحث تحریم علیه ایران را در این شرایط مطرح می کنند از مسیر همکاری های ایران و آژانس ناراضی بوده و به نظر می رسد در جهت تخریب مسیر این همکاری ها گام بر می دارند.

ادامه دارد.