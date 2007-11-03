کنسرسیوم ، با شرط توقف غنی سازی در ایران قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرنگار مهر جواد وعیدی معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی بعدازظهر امروز در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره زمان و مکان دور بعدی مذاکرات خاویر سولانا با سعید جلیلی اظهار داشت: همانطور که پیش از این نیز اعلام شده دور بعدی این مذاکرات پیش از پایان ماه نوامبر برگزار خواهد شد و طبیعی است که پس از توافق دو طرف بر زمان و مکان آن ، این اطلاعات نیز در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس توافق دو طرف، انجام مذاکرات آتی سولانا و جلیلی قطعی است افزود: چیزی که هیچ تردیدی در آن نیست اینکه این مذاکرات برگزار می شود و همان طور که اطلاع دارید 1+5 نیز در بیانیه اخیر خود انجام این ملاقات را از سولانا خواسته اند.

وعیدی همچنین در پاسخ به سئوالی دیگر درباره تاثیر تعامل فعال ایران با آژانس بین المللی انرژ ی اتمی بر گزارش آتی مدیر کل این نهاد بین المللی ادامه داد: فکر می کنم با توجه به تجربه روندی که پیش از این در نشست شورای حکام تجربه شد، پاسخ این سئوال مشخص است.

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی با یادآوری تاثیر مثبت همکاری ایران با دیده بان هسته ای سازمان ملل بر گزارش پیشین محمد البرادعی گفت: این موضوع پیگیری اقدامات منفی در شورای امنیت علیه ایران را با مشکل مواجه کرد و طبیعتا ادامه این روند با آژانس چنین فضایی را به قوت خود نگاه خواهد داشت و طبیعی است که در این فضا زمینه ای برای تداوم اقدامات منفی و غیر منطقی علیه ایران وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به وجود دو دیدگاه سیاسی و فنی درمواجهه با مسئله هسته ای کشورمان اظهار داشت: براساس دیدگاه فنی این سئوال مطرح می شود که اساسا ارسال موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت چه معنایی می تواند داشته باشد؟ بر مبنای دیدگاه فنی و حقوقی این موضوع باید در چارچوب آژانس به عنوان تنها نهاد قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

وعیدی افزود: امروز به نظر می رسد دیدگاه مذکور در برابر سایر نظرات که قصد برخورد با مسئله را دارند، طنین و قوت بیشتری یافته است.

در بخش دیگری از این کنفرانس خبری از وعیدی درباره موضع کشورمان در خصوص پیشنهاد عربستان سعودی برای تاسیس مرکز کنسرسیوم غنی سازی در کشوری بی طرف سئوال شد، که وی در پاسخ تاکید کرد هر پیشنهادی که مغایر با حقوق ملت ایران نباشد، بررسی می شود.

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: آنچه مربوط به جمهوری اسلامی ایران است اینکه ما در هر زمان و شرایطی در حال انجام وظایف قانونی و تکالیف خود هستیم و مطابق با تعهدات بین المللی خود عمل کرده و طبیعی است که به عنوان یک عضو آژانس می خواهیم از حقوقمان برخوردار شویم.

وعیدی عدم عدول از حقوق ملت ایران را سیاست قطعی جمهوری اسلامی در موضوع هسته ای عنوان کرد و گفت : طبیعی است که وقتی در حال راستی آزمایی با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم انجام غنی سازی در خاک ایران نیز به قوت خود باقی است.

وی با بیان اینکه تا زمان عدم مخالفت ایده های مختلف با حقوق ملت ایران طرح این قبیل ایده ها مانعی ندارد ، اظهار داشت: همانگونه که می دانید ایران نیز طرحی برای تاسیس کنسرسیوم مشترک غنی سازی در خاک خود ارائه داد و البته کشورهای دیگر نیز می توانند چنین طرح هایی جهت اجرا در خاک خود ارائه دهند.

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای در خاک ایران و تداوم غنی سازی اصل قطعی کشورمان است تصریح کرد: اگرشرط پیشنهادی توقف انجام غنی سازی درخاک ایران باشد قابل پذیرش نخواهد بود.

وعیدی درباره موضع اخیر وزیر خارجه عربستان مبنی بر اینکه تهران در حال بررسی پیشنهاد ریاض است، ادامه داد: اینکه می گوییم پیشنهاد قابل بررسی است تا جایی عملی است که پیشنهاد با حقوق ملت ایران منافات نداشته باشد.

وی با اشاره به پیشنهاد روسیه برای ایجاد کنسرسیوم غنی سازی مشترک با ایران خاطرنشان کرد: پیش از این روسیه نیز چنین پیشنهادی را ارائه کرده بود که منجر به توقف غنی سازی در ایران نشد؛ یعنی اگرقراراست درغنی سازی جاری در خاک کشور دیگری مشارکت کنیم از آن استقبال خواهیم کرد اما اگر شرط آن توقف غنی سازی در خاک خودمان باشد قابل پذیرش نیست چرا که تمام پایداری ملت ایران برای دستیابی به حقوق خود بوده است.

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا طی روزهای آتی برنامه ای برای سفر مقامات هسته ای ایران به کشورهای غربی طراحی شده است؟ افزود: برای پیگیری مذاکرات موجود با تمام طرف ها انجام سفر نه تنها به اروپا که به آسیا و سایر مناطق و هر گاه که نیاز باشد جهت تسهیل فرایند سیاسی قابل پیش بینی است.

وی ادامه داد: البته اینکه سفری به صورت حتمی مشخص شده باشد نبوده وبه محض اینکه برنامه ای برای انجام سفری به کشوری خاص قطعی شود به رسانه ها اعلام خواهد شد.

خبرنگاری از وعیدی پرسید آیا پس از حل شش موضوع مندرج در مدالیته مورد تفاهم ایران و آژانس پرونده هسته ای کشورمان به جایگاه اصلی خود باز می گردد؟ که وی درپاسخ ضمن ارجاع این خبرنگاربه متن مدالیته مورد تفاهم دو طرف گفت: در مدالیته نوشته شده که پس از حل و فصل این موضوعات مسئله هسته ای ایران به موضوعی روتین تبدیل خواهد شد.

وعیدی با اشاره به ایراداتی که در خصوص تفاهم ایران و آژانس به مدیر کل این نهاد بین المللی وارد می آمد افزود: مدیر کل آژانس در پاسخ به این ایرادات گفت : مگر کار ما چیزی غیر از راستی آزمایی است؟ و لذا بر مبنای این مسیر بازگشت پرونده به آژانس نیز ممکن خواهد بود.

وی هچنین تاکید کرد: تصور برخی این است که می توانند راجع به آینده نیز راستی آزمایی کنند اما حقیقت آن است که آنها می خواهند نیت خوانی کنند و اساسا این اقدام حقوقی و فنی نبوده و نیت خوانی یعنی برخورد سیاسی با این موضوع.