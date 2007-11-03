4 معاون جدید وزارت جهاد کشاورزی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در مراسم معارفه و تودیع معاونان یاد شده اظهار داشت: در راستای کوچکسازی ساختار اداری و طبق قانون، وزارتخانهها باید حداکثر دارای 5 معاونت باشند که بر این اساس با ادغام معاونتهای زراعت و باغبانی، معاونت جدید تولیدات گیاهی و با ادغام معاونتهای آموزش و تحقیقات کشاورزی با ترویج و نظام بهرهبرداری، معاونت جدید ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی و با ادغام معاونت امور بینالملل و توسعه همکاریهای افریقا با اداره کل امور مجلس، معاونت جدید امور مجلس و بینالملل و توسعه همکاریهای آفریقا تشکیل شده است.
اسکندری افزود: در موضوع ادغامها سعی شده که ابعاد کارشناسی مدنظر قرار گرفته و معاونتهای نزدیک به یکدیگر از جهت فعالیتها و اقدامات در راستای یک فرآیند در هم ادغام شوند، به نحوی که ارتباط فعالیتهای زراعی و باغی از گذشته نیز بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و یا در حوزه تحقیقات و ترویج کشاورزی باید محققان نیز مروج خوبی برای انتقال یافتههای کشاورزی به کشاورزان باشند.
وزیر جهاد کشاورزی در معرفی معاون جدید صنایع و امور زیربنایی، بر ایجاد تحول در عملیات آبی و خاکی کشاورزی تاکید و خواستار توسعه شبکههای 3 و 4 زیر سدها در راستای گسترش فعالیتهای کشاورزی شد.
در این مراسم از زحمات حسین یوسفی معاون سابق باغبانی و محمد صمدزاده معاون سابق صنایع و امور زیربنایی تقدیر و به ترتیب به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی کشاورزی و مشاور وزیر در امور صنایع و امور زیربنایی معرفی شدند.
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