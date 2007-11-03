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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۲۷

4 معاون جدید وزارت جهاد کشاورزی معرفی شدند

در احکام جداگانه‌ای از سوی محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی، محمد‌رضا جهانسوز به عنوان معاون تولیدات گیاهی، جعفر خلقانی به عنوان معاون ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی و پیمان فلسفی به عنوان معاون امور مجلس، بین‌الملل و توسعه همکاری‌های آفریقا و فرید اجلالی به عنوان معاون صنایع و امور زیربنایی منصوب و مشغول به کار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در مراسم معارفه و تودیع معاونان یاد شده اظهار داشت: در راستای کوچک‌سازی ساختار اداری و طبق قانون، وزارتخانه‌ها باید حداکثر دارای 5 معاونت باشند که بر این اساس با ادغام معاونت‌های زراعت و باغبانی، معاونت جدید تولیدات گیاهی و با ادغام معاونت‌های آموزش و تحقیقات کشاورزی با ترویج و نظام بهره‌برداری، معاونت جدید ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی و با ادغام معاونت امور بین‌الملل و توسعه همکاری‌های افریقا با اداره کل امور مجلس، معاونت جدید امور مجلس و بین‌الملل و توسعه همکاری‌های آفریقا تشکیل شده است.

اسکندری افزود: در موضوع ادغام‌ها سعی شده که ابعاد کارشناسی مدنظر قرار گرفته و معاونت‌های نزدیک به یکدیگر از جهت فعالیت‌ها و اقدامات در راستای یک فرآیند در هم ادغام شوند، به نحوی که ارتباط فعالیت‌های زراعی و باغی از گذشته نیز بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و یا در حوزه تحقیقات و ترویج کشاورزی باید محققان نیز مروج خوبی برای انتقال یافته‌های کشاورزی به کشاورزان باشند.

وزیر جهاد کشاورزی در معرفی معاون جدید صنایع و امور زیربنایی، بر ایجاد تحول در عملیات آبی و خاکی کشاورزی تاکید و خواستار توسعه شبکه‌های 3 و 4 زیر سدها در راستای گسترش فعالیت‌های کشاورزی شد.

در این مراسم از زحمات حسین یوسفی معاون سابق باغبانی و محمد صمد‌زاده معاون سابق صنایع و امور زیربنایی تقدیر و به ترتیب به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی کشاورزی و مشاور وزیر در امور صنایع و امور زیربنایی معرفی شدند.

کد مطلب 580217

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