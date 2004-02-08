درگيريها در افغانستان 30 كشته برجاي گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازرويتر، همين منابع گفتند: در پي بروزدرگيري بين دو مسئول دولتي درچند نقطه منطقه" ارجو" از توابع بدخشان صدها شهروند افغان مجبور به فرار شدند.

روزنامه انيس افغانستان در اينباره آورده است درنتيجه ادامه تنش ودرگيري درمنطقه ارجو20 تن كشته و40 تن ديگر مجروح شدند.

خبرگزاري رسمي افغانستان اطلاع داد: اين درگيريها از روز پنجشنبه گذشته شروع شد و تا صبح امروزهم ادامه داشت. بنابراين گزارش درگيري هنگامي روي داد كه دو فرمانده دولتي برسر جمع آوري ماليات محصول خشخاش دچاراختلاف شدند. گفته مي شود برخي افغانها بخشهايي از منطقه" ارجو" را به زير كشت خشخاش برده اند .

مسئولان دولت مي گويند : ما براي توقف اين درگيريها صد تن از نيروهاي امنيتي را به فيض آباد پايتخت اقليم بدخشان اعزام كرديم و ساكنان محلي خواستار دخالت حكومت مركزي شده بودند زيرا آنها به مسئولان محلي اعتماد ندارند.