ركورد معاملات در بورس فلزات تهران شكسته شد

به گزارش خبرگزاري مهر، ارزش معاملات بورس در روز يكشنبه نسبت به روز قبل از آن كه 136 ميليارد ريال بود، معادل 145 درصد و نسبت به بالاترين رقم (ركورد) قبلي كه مبلغ 247 ميليارد ريال بود ، معادل 35 درصد رشد نشان مي دهد.
امروز در بورس فلزات تهران در مجموع 104 هزار و 800 تن انواع فولاد ، مس و آلومينيوم عرضه و در مقابل به ميزان 115 هزار و 540 تن تقاضا براي اين محصول مطرح شد كه نسبت به روزهاي گذشته حاكي از نزديك شدن ميزان عرضه و تقاضا به يكديگر و كاهش چشمگير كمبود عرضه نسبت به تقاضا در اين بازار بود.
در بورس فلزات تهران امروز 97 هزار و 280 تن محصولات فولادي به ارزش 288 ميليارد و 591 ميليون ريال ، يك هزار و 240 تن مس به ارزش 28 ميليارد و 42 ميليون ريال و يك هزار و 280 تن آلومينيوم به ارزش 17 ميليارد و 811 ميليون ريال داد و ستد شد.
افزايش شديد عرضه محصولات در بورس فلزات تهران موجب شد امروز يكشنبه 19 بهمن ماه جاري ارزش معاملات روزانه بورس بار ديگر به طور بي سابقه اي رشد يابد و از مرز 334 ميليارد ريال فراتر رفت
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