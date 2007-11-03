به گزارش خبرنگارمهر، جلسه مسئولان ومربیان تیم های ملی والیبال ساعت 13 امروز با حضورمحمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال، زوران گائیچ سرمربی تیم ملی بزرگسالان، ست کوویچ سرمربی تیم والیبال نوجوانان، حسین معدنی مربی و امیرخوش خبر سرپرست تیم والیبال بزرگسالان برگزارشد.

دراین جلسه که یک ساعت به طول انجامید، مقرر شد برنامه های آینده هر سه رده تیم های والیبال با هماهنگی بین مربیان و کادرفنی آنها تدوین شود تا تمرینات آماده سازی این تیم ها بدون هرگونه تداخل و با همکاری و هدف مشترک برگزار شود.

همچنین در این جلسه مقررشد میان سرمربیان تیم های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان هم ارتباط نزدیکی برقرارشده تا هماهنگی ها و تبادل نظرات لازم در این خصوص صورت گیرد.

لازم به یادآوری است ساعت 20:30 دقیقه امشب این جلسه مجددا با حضور مسئولان و مربیان تیم های ملی تشکیل خواهد شد تا زمان آغاز اردوهای آتی تیم ملی بزرگسالان وهمچنین برنامه ریزی های لازم برای شرکت پرقدرت این تیم در رقابت های انتخابی مقدماتی المپیک مشخص شود.

