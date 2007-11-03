به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه صبا اعلام کرد چهارمین نشست از سلسله نشست‌های ویژه بررسی و تحلیل هنر دهه‌های 40 و 50 ایران یکشنبه 13 آبان با حضور مرتضی گودرزی، نجم‌الدین فرخ‌یار و سهراب هادی برگزاری می‌شود و علاقمندان را با زوایایی دیگر از تاریخ نقاشی معاصر آشنا می‌کند.

این نشست روز یکشنبه 13 آبان‌ماه رأس ساعت 17 در سینماتک مؤسسه صبا برگزار خواهد شد. از چند روز آینده مجموعه صبا همزمان با نمایشگاه هنر دهه‌های 40 و 50 نشست‌هایی را با حضور صاحبنظران برای بررسی و تحلیل دیگر حوزه‌های هنر این دو دهه از جمله سینما،‌ تئاتر،‌ ادبیات،‌ موسیقی و گرافیک برگزار خواهد کرد.