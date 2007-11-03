به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه لوکیشن‌های این سریال در بندرعباس و شهرهای اطراف آن بوده و مجموعه رنگ و بویی محلی و بومی دارد. علی اوسیوند و فرشید زارعی‌فرد به همراه گروهی از بازیگران از جمله هنرمندان هرمزگانی در مجموعه تلویزیونی "آن سوی دریا، این سوی خاک" ایفای نقش کرد‌ه‌اند و بهرام صادقی مزیدی تهیه‌کننده آن بوده است.

این مجموعه موضوعی اجتماعی پلیسی دارد و داستان زندگی فردی به نام مراد را به تصویر می‌کشد که بیگناه به اتهام حمل مواد مخدر در زندان امارات گرفتار می‌شود. مراد پس از آزادی به بندرعباس برمی‌گردد و درصدد انتقامجویی از عواملی برمی‌آید که باعث گرفتاری او شده‌اند. "آن سوی دریا، این سوی خاک" از یکی از شبکه‌های سراسری سیما پخش می‌شود.