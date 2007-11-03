به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عرب کارگردان "قند تلخ" به واحد خبر حوزه هنری گفت: "تاکنون حدود نیمی از سکانس‌های این فیلم با بازی یکتا ناصر، رضا توکلی، رامتین خداپناهی، محسن اشرفی و طاها عرب فیلمبرداری شده و تا هفته دیگر با ملحق شدن بازیگران جدید فیلمبرداری لوکیشن‌های شهری نیز آغاز می‌شود."

عرب در این فیلم که موضوعی اجتماعی دارد، تلاش و فداکاری‌های مادری را برای نجات فرزندش به تصویر می کشد. "قند تلخ" سومین فیلم بلند محمد عرب و محصول سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری است. حسن پویا و اردشیر ایران‌نژاد مدیریت فیلمبرداری و تهیه‌کنندگی این فیلم را بر عهده دارند.