به گزارش خبرگزاری مهر، "رفتگان"، "دوشیزه سان شاین کوچولو"، "آخرین پادشاه اسکاتلند"، "ملکه"، "در جستجوی خوشبختی"، "نامه‌هایی از ایوو جیما"، "دزدان دریای کارائیب 2"، "هزارتوی پن" و مستند "حقیقتی ناخوشایند" عناوین فیلم‌ها‌یی هستند که در برنامه جدید سالن کوچک به نمایش در می‌آیند.

علاقمندان برای تماشای این فیلم‌ها از روز 12 آبان در دو سانس 16 و 18 به سالن سینما کوچک حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه مراجعه کنند.

* برپایی نمایشگاه "13 سال کاریکاتور" اصفهان در تبریز

بهترین کاریکاتورهای هنرمندان اصفهانی در 13 سال اخیر تا 17 آبان‌ماه در معرض دید مردم تبریز قرار دارد.

در این نمایشگاه که با عنوان "13 سال کاریکاتور اصفهان"‌ در نگارخانه استاد یاسمینی تبریز برپا شده، کاریکاتورهای مهدی تمیزی، احسان خردمند، پیام پورفلاح و وحید شریفی به نمایش گذاشته شده است. خانه کاریکاتور اصفهان وابسته به حوزه هنری استان در برپایی این نمایشگاه با تبریزی‌ها همکاری کرده است.