به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه کوتاه صادره در پایان این نشست در شهر استانبول ترکیه آمده است: مداخله و ارعاب در روند انتخاباتی لبنان غیر قابل قبول است و حمایت بین المللی از لبنان و ملت آنها قوی و غیر قابل گفتگو است.

در این دیدار کاندولیزا رایس، برنارد کوشنر سعود الفیصل، احمد ابوالغیط،عبداله الخطیب وعبدالله بن زاید وزیران امور خارجه آمریکا، فرانسه، عربستان، مصر، اردن و امارات و همچنین عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب حضور داشتند.

در این بیانیه آمده است : ما برای تاکید دوباره بر تمایل خود برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موفقیت آمیز در لبنان گردهم آمدیم و انتظار داریم که لبنان رئیس جمهور جدیدی را انتخاب کند که تجلی گر استقلال، حاکمیت و احترام به قطعنامه های بین المللی باشد.

این بیانیه افزود: جامعه بین المللی در حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سالم و آزاد مطابق قانون اساسی در لبنان یکپارچه و متحد است.

در همین حال، رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد اعلام کرد که رایس در حاشیه کنفرانس بین المللی درباره عراق در شهر استانبول با ولید المعلم همتای سوری خود نشست دوجانبه ای داشته است.

کروکر گفت: در این نشست غیر رسمی مسئله امنیت عراق و مسائل دیگری بررسی شد.



لازم به ذکر است کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در راه سفر به ترکیه برای شرکت در کنفرانس بین المللی استانبول درباره عراق،مخالفت خود را با توافق لبنانی ها درباره انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده بود.

رایس با ابراز نگرانی از نزدیک شدن موافقان و مخالفان در لبنان به توافق برای حل مشکلات کشورشان به ویژه مسئله انتخابات ریاست جهوری گفته بود : نباید جناح اکثریت پارلمان لبنان را در شرایطی قرار داد که به پذیرش اقدامات مخالف قانون اساسی یا اقداماتی که بر برنامه های این جناح تاثیر می گذارد، ملزم شود.

شخصیتهای سیاسی و مذهبی لبنان بارها، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را از موانع دستیابی لبنانی ها به توافق برای حل مشکلات کشورشان اعلام کرده اند.



خاطرنشان می رود که کنفرانس بین المللی دو روزه استانبول درباره عراق، روز گذشته در سطح کارشناسان و مدیران کل وزارتخانه های امور خارجه کشورهای همسایه، گروه هشت، اعضای شورای امنیت، اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد در استانبول ترکیه برگزار شد و امروز در سطح وزیران امور خارجه با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.