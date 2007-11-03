اکنون زمان تسخیر قله های بلند علم و معرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه محمد مهدی زاهدی به این شرح است : 13 آبان ماه ، سالروز عزت و شکوه انقلاب، اسلام و اندیشه های هویت بخش، عدالت خواه و اقتدار آفرین منبعث از آن را گرامی داشته حماسه آفرینی ها و موفقیت های آن روز را به شما طلایه داران دانایی و توانایی که پیوند عقل، عشق و ایمان را در فضای مقدس دانشگاهی تجزیه می کنید تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

دانشگاهیان و به ویژه دانشجویان، در مقاطع گوناگون انقلاب اسلامی از بدو پیدایش تاکنون، نقش ممتاز، پیشرو و تاثیرگذاری را در عرصه ایجاد، تحقق بخشی و استمرار برنامه ها و فعالیت های مختلف سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده اند و همچنان نیز طبقه جوان تحصیلکرده روشنفکر و دانشگاهی ما با پیروی از فرمایشات امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه خود و با الگوگیری از شجاعت خواهی، استقلال و آزادمنشی، خود اتکایی و مبارزه طلبی با اهریمن های روزگار، در صف اول پیکار با کسانی است که هویت و فرهنگ ملی و دینی مردمان عزیزش را در سالی که مزین به اتحاد ملی و انسجام اسلامی است نشانه رفته اند.

تحولات سیزهم آبان ماه سال 58 که خشم و نفرت جامعه دانشگاهی ملت اسلامی ایران را نسبت به استعمارگران و زورگویان جهانی نشان داد برگ زرین دیگری را در تاریخ مبارزات معنویت طلبی، عدالت خواهی ، آزادی و استقلال منشی ملت ایران رقم زد.

تصورات و تحلیل های اشتباه و نادرست استکبار جهانی از وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران به همراه دخالت های دیرینه و نابجای آنها در امور داخلی کشور ایران با اهداف امپریالیستی سبب شد تا سیزدهم آبان 58 اجتماع عظیمی از دانشجویان مسلمان دانشگاههای تهران در راستای اهداف پیشقراول حرکت عظیم آنها یعنی امام خمینی(ره) را شاهد باشد که با آزاد اندیشی و اسلام خواهی و با آگاهی کامل از تحولات داخلی وجهانی خواستار پیگیری مطالبات مردمی، اسلامی و عدم دخالت قدرت های بزرگ در امور داخلی خود بودند.

سیزده آبان قبل از هر چیز به نام دانش آموز، دانشجو و به طور کلی جامعه علمی کشور رقم خورده است . این نشانگر آن است که جامعه علمی و دانشگاهی کشور مبارزات خود علیه رژیم استبداد ی و فاسد پهلوی و در نهایت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را پایان راه نمی داند، بلکه همچنان با پیروی از آرمانهای امام و نظام اسلامی و در راه تحقق و به ثمر نشاندن حکومت عدل الهی و اسلامی در مبارزه با استعمارگران دیروز و مداخله گران امروز از پای ننشسته، بلکه همچنان به همراه سایر گروههای اجتماعی و سیاسی فعال در صف اول مبارزات می باشد و این حاکی از عمق آگاهی و بینش بالای سیاسی و فرهنگی جامعه علمی کشور است.

تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیروز خط امام و ظهور انقلاب دوم بر شکست خوردگان و ناکامان جامعه غربی که جز به منافع ضد بشری خود نمی اندیشند ثابت کرد که از پیروزی انقلاب، فعالیت های اسلام خواهی و استعمار ستیزی ملت ایران و بخصوص نسل جوان دانشگاهی وارد فاز جدیدی شده است و تاکنون ما شاهد بروز تحرکات و فعالیت های این قشر عظیم و فرهیخته به عننوان طراحان و برنامه نویسان راه رشد و توسعه کشور در تمام ابعاد بوده ایم.

اکنون، زمان تسخیر و فتح قله های بلند علم، دانایی و معرفت در جهان مدرن و پیشرفته است تا همچنان به جهانیان ثابت شود که ملت بزرگ ایران، ملتی کهن و متمدن و با سابقه درخشان فراوانی ، خواهان برقراری صلح پایدار و انسانی برای جهانیان است و در این مسیر در دفاع از آرمانها و اصول قانونی و منطقی خود، با توجه به سابقه 13 آبان ماه سال 58، از هیچ قدرت و نیرویی واهمه ندارد.

اکنون پس از گذشت بیش از ربع قرن از وقوع انقلاب اسلامی و انقلاب دوم یعنی تسخیر لانه جاسوسی، تهدیدات و مداخلات امپریالیسم جهانی نسبت به کشور و ملت ما ادامه داشته و تنها در نوع و اعمال تهدیدات تفاوت ایجاد شده است . مخالفت با دستیابی جمهوری اسلامی ایران به آخرین و مدرن ترین فناوری های دانش بشری که به صورت بومی و توسط اندیشمندان، اساتید و دانشجویان داخل کشور با همراهی و مساعدت مسئولان علمی و اجرایی کشور به وجود آمده است شاهدی بر این مدعاست.

استکبار جهانی با سیاست های دوگانه که مبتنی بر آپارتاید علمی است خطر را از جانب توسعه فزاینده علمی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیک و نزدیک شدن جامعه علمی جمهوری اسلامی ایران به استاناردهای بین المللی احساس کرده و با فشار بر دولت و ملت ایران و ایجاد جنگ روانی و تبلغیات مخرب سعی در انزوای علمی و تحقیقاتی کشور دارند، امروزه بر جامعه دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی کشور است که با در نظر گرفتن عزت، حکمت و مصلحت کشور و حفظ اقتدار و منافع ملی و با نهایت هوشیاری و آگاهی بیش از گذشته پاسخی مناسب به زیاده خواهی های نظام غربی بدهند.

فلذا 13 آبان فرصت مغتنمی برای مردم فهیم ایران اسلامی به ویژه دانشگاهیان و دانشجویان عزیز است که با اعلام خشم و نفرت علیه امپریالیسم جهانی یک بار دیگر مواضع متین و مستحکم اسلامی و ملی خود را در برابر دنیای استکبار اعلام نمایند و ضمن اعلام آمادگی برای مقابله با دشمنان اسلامی که خواهان ذلت و سرسپردگی ملت ایران هستند و بدون توجه به اتهامات و یاوه گویی های استکبار جهانی به تلاش های علمی، قانونی و مشروع خود برای پیشبرد های آرمانهای امام راحل و تحقق اهداف برنامه های توسعه همه جانبه کشور با توجه به فرمایشات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ادامه دهند.