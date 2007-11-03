به گزارش خبرنگارمهر، روز دوم از هفته دوازدهم رقابت های فوتبال بوندس لیگا دقایقی پیش پیگیری شد که تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه آلیانتس آره نا برابر میهمان خود اینتراخت فرانکفورت به تساوی رضایت داد.

برپایه این گزارش، در این دیدار مهدی مهدوی کیا مدافع ایرانی تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت به علت مصدومیت از روی سکوها این مسابقه را تماشا کرد.

صحنه ای از دیدار بایرن مونیخ و اینتراخت فرانکفورت

ضمن اینکه وحید هاشمیان مهاجم تیم فوتبال هانوفر و امیرشاپوزاده مهاجم هانزاروستوک هم از روی سکوها مسابقات تیم خود را تماشا کردند.

در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر بدست آمد:

* بایرلورکوزن 4 - آرمنیا بیله فلد صفر

* هامبورگ 2 - هرتابرلین یک

* هانوفر 2 - بروسیا دورتموند یک

* نورنبرگ صفر - اشتوتگارت یک

* وردربرمن یک - هانزاروستوک صفر

هفته دوازدهم رقابت های فوتبال بوندس لیگا عصر فردا با دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* کارلسروهه - دویسبورگ

* بوخوم - ولفسبورگ

جدول رده بندی این رقابتها تا پایان بازیهای امشب به شرح زیر تغییر کرد:

1- بایرن مونیخ 28 امتیاز

2-هامبورگ 26 امتیاز

3- وردربرمن 24 امتیاز

4- هانوفر 21 امتیاز

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16- بوخوم 9 امتیاز(یک بازی کمتر)

17- دویسبورگ 9 امتیاز(یک بازی کمتر)

18-انرگی کوتبوس 8 امتیاز