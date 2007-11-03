گالاس آرسنال را از شکست نجات داد/ شکست سنگین نیوکاسل در ورزشگاه خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، در مهمترین دیدار هفته دوازدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان، تیم فوتبال آرسنال صدرنشین رقابت های لیگ برتر با گل دقیقه 90 گالاس از شکست خانگی برابر منچستریونایتد نجات یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه امارات برگزار شد، گالاس در دقیقه 45 به اشتباه دروازه تیم خود را باز کرد تا منچستر نیمه اول را با پیروزی به پایان ببرد. در دقیقه 48 فابرگاس گل تساوی آرسنال را به ثمر رساند اما کریستیانو رونالدو در دقیقه 82 باردیگر منچستر را پیش انداخت.

صحنه ای از دیدار امشب تیم های آرسنال و منچستریونایتد

این پایان کار نبود زیرا گالاس در دقیقه 90 گل دوم و تساوی بخش آرسنال را به ثمر رساند تا به بهترین شکل اشتباه خود در نیمه اول را جبران کند. در این دیدار فابرگاس از آرسنال و پاتریک اورا و هارگریوز از منچستر از داور مسابقه کارت زرد گرفتند.

در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر بدست آمد:

* آستون ویلا 2 - دربی کانتی صفر

* اورتون 3 - بیرمنگام یک

* فولهام 3 - ریدینگ یک

* میدلزبرو یک - تاتنهام یک

* نیوکاسل یک - پورتسموث 4

* ویگان صفر - چلسی 2

در آخرین دیدار امشب از دقایقی پیش دیدار تیم های فوتبال بلکبرن و لیورپول آغاز شده است.

هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

یکشنبه 13/8/86

* وستهام - بولتون

دوشنبه 14/8/86

* منچسترسیتی - ساندرلند

جدول رده بندی:

1- آرسنال 27 امتیاز(یک بازی کمتر)

2- منچستریونایتد 27 امتیاز

4- چلسی 24 امتیاز

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18- ویگان 8 امتیاز

19- بولتون 6 امتیاز(یک بازی کمتر)

20- دربی کانتی 6 امتیاز