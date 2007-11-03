به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران از ساعت 18 امروزدر دفتر فتح الله زاده تشکیل شده است تا تکلیف نهایی سرمربی آینده این تیم را مشخص کند.

برپایه این گزارش، در این جلسه که به غیر از اعضای هیئت مدیره باشگاه، ناصر حجازی و فیروزکریمی هم در آن حضور داشته اند، تا این لحظه ادامه دارد.

البته دقایقی پیش فیروز کریمی این جلسه را ترک کرد و حاضر نشد در مورد دلایل حضورش در این جلسه و صحبت هایی که بین مسئولان باشگاه استقلال با این مربی رد و بدل شد، توضیحی به خبرنگاران بدهد.

از سوی دیگر، تنها اخباری که از جلسه هیئت مدیره امشب باشگاه استقلال به بیرون درز کرده ، این بود که اعضا در صدد حفظ ناصر حجازی هستند.

آنها در شرایط فعلی با گزینه های مطرح شده به توافق نرسیده اند زیرا به نظر گزینه اصلی آنها ناصر حجازی بوده و خواهان ادامه همکاری با این مربی هستند.

البته اعضا دو شرط برای ادامه همکاری با حجازی دارند که ابتدا اعلام شدن برنامه جدید توسط این مربی بوده و سپس ترمیم کادر فنی است.