اتحاد غرب برای اعمال تحریمها علیه ایران در حال فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی نوشت: ایران تلاش می کند تا ذخیره 20 تا 50 پوندی از اورانیوم غنی شده را تولید کند.

"جیم هوگلند" نویسنده این مطلب خاطر نشان می کند: این اولین نتیجه از دو نکته مهمی بود که من از طریق یک سری دیدارهای خصوصی با دیپلماتها ، کارشناسان آکادمیک برجسته ، مقامهای نظامی ارشد و تحلیلگرانی از اطراف جهان به آن رسیدم. نتیجه دیگر این بود که اتحاد قوی که دولت بوش در اعمال تحریمها علیه ایران ایجاد کرده به علت نگرانی از جنگ و فشارها و تحریکهای تجاری در حال از بین رفتن است.

در ادامه این مطلب آمده است :"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا هفته جاری با "نیکلا سارکوزی" همتای فرانسوی خود در واشنگتن و سپس با "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان در کراوفورد تگزاس دیدار و گفتگو خواهد کرد. در اواسط ماه نوامبر نیز " محمد البرادعی" مدیرکل آژانس گزارش خود را منتشر خواهد کرد.

نویسنده تصریح می کند: زمان برای مسیر دیپلماتیک رو به پایان است؛ یعنی جایی که چین و روسیه در حال جلوگیری از تصویب قطعنامه سوم تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران هستند. این مسئله به "دیک چنی" معاون بوش و دیگر محافظه کاران اجازه می دهد که بگویند منتظر ماندن برای نتایج دیپلماتیک، وقت تلف کردن است. جلوگیری از اعمال تحریمها در واقع فشارها بر بوش را برای اقدام یکجانبه و نظامی افزایش می دهد.

به گزارش مهر، هوگلند می افزاید: چین با چشم پوشی از تاثیر بالقوه اقدامهای خود می خواهد از مزایای مالی برخوردار شود و به انرژی ایران دسترسی داشته باشد. چین انتظار دارد که اگر تحریمها به تجارت آن ( با ایران) آسیب وارد کند؛ متحمل خسارتهایی خواهد شد و این چیزی است که آلمان، ایتالیا ودیگر اروپایی ها را که در نتیجه پیوستن به فشارهای مالی آمریکا علیه تهران شاهد سیر نزولی حرکت تجاری خود با ایران بوده اند، به وحشت می اندازد .

در پایان این مطلب آمده است : دولت آمریکا اغلب از مقابله با ایران به عنوان تنها تصمیمی که بوش خواهد گرفت، یاد کرده است. روسیه، چین و اروپا باید هر کاری که می توانند برای جلوگیری از تبدیل شدن این اقدام به شکل یک ضرورت انجام دهند. حمایت نکردن از تحریمهای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، این اقدام را ، یک گام به جلوتر می آورد.