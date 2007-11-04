ضرورت توجه به عوارض روحی و جسمی در بیماران دیالیزی

دکتر اکرم السادات هاشمی، متخصص ارولوژی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افسردگی به عنوان شایع ترین شکایت روانی در بیماران دیالیزی نام برد و افزود: خلق افسرده پایدار، بی اعتمادی به خود و احساس ناامیدی، از علائم ظاهری بروز این بیماری است.

وی با اشاره به عواقب خطرناک این مشکل روانی در بیماران دیالیزی، تصریح کرد: چنانچه این مشکل ناشناخته باقی بماند و درمان نشود، می تواند منجر به خودکشی یا قطع دیالیز شود.

این متخصص ارولوژی، همچنین از سوء تغذیه به عنوان یک عارضه نسبتا رایج در بیمارانی که به مدت طولانی دیالیز می ‌شوند، نام برد و افزود: تقریبا یک سوم بیماران دیالیزی، دچار این عارضه هستند.

هاشمی با بیان اینکه سوء تغذیه می‌ تواند ناشی از دریافت غذای کم و افزایش از دست دادن پروتئین باشد، ادامه داد: افزایش تعداد دفعات بستری در بیمارستان به علت بالا رفتن فشار خون، علت اصلی بستری و مرگ و میر بیماران دیالیزی است.

وی، از اختلالات خونی، بیماری استخوان و...، به عنوان دیگر عوارض در بیماران دیالیزی نام برد.

این متخصص ارولوژی، با اعلام این مطلب که بیماری کلیوی معمولا بی سر و صدا پیشرفت می ‌کند و پیش از ایجاد هر گونه شکایت موجب تخریب قسمت عمده‌ ای از فعالیت و عملکرد کلیه می شود، افزود: افراد در معرض خطر پیشرفت بیماری کلیوی باید به طور مرتب مورد ارزیابی قرار گیرند.