هيات دولت اجازه ورود 500 اتوبوس ديزلي را به شركت واحد تهران داده است

دكتر يوسف حجت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبر گزاري مهر در مورد اقدام اخير شركت اتوبوسراني تهران در وارد كردن تعداد 196 دستگاه اتوبوس كه برخي از انها گازوئيل سوز هستند گفت: هر چند قانون شماره گذاري اتوبوس ها و ميني بوس هاي ديزلي را در تهران ممنوع كرده است ولي در پي اختلافاتي كه در خصوص ورود چندين دستگاه از اين نوع اتوبوس ها بين سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري تهران بوجود آمد هيات دولت اجازه ورود 500 دستگاه اتوبوس ديزلي را به شركت واحد داد.

وي در ادامه اظهار اميدواري كرد كه شهرداري با توجه به اعلام آمادگي شركت ايران خودرو ديزل و احداث جايگاههاي گاز طبيعي كافي در تهران به جاي اتوبوس هاي گازوييل سوز، خودرو هاي گازسوز وارد ناوگان حمل و نقل كند.

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست اظهار داشت: در نوبت اول شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه چندين دستگاه اتوبوس ديزلي وارد كرده است و بر اساس مصوبه هيات دولت همچنان امكان ورود اين خودرو ها تا سقف 500 دستگاه را دارد.

وي در خاتمه افزود: بر اساس قانون مذكور علاوه بر تهران از سال آينده شماره گذاري اتوبوسها و ميني بوس هاي ديزلي در شهرهاي بزرگ ديگر از جمله مشهد،تبريز، شيراز، اصفهان، اراك و اهواز نيز ممنوع مي شود.