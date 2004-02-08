"خبر فوري":احتمال تاييد صلاحيت گروه ديگري از كانديداهاي انتخابات

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: از حدود 40 نفر از افرادي كه در مراحل آخر ردصلاحيت شده و به اين موضوع اعتراض كرده اند ، احتمال دارد كه صلاحيت گروهي مورد تاييد قرار گيرد.

اين منبع آگاه ، تعداد تاييد صلاحيت شدگان اخير را حدود 10 تا 12 نفر اعلام كرد.

وي اين تعداد از كانديداها را شامل تمامي نامزدهاي ثبت نام كننده برشمرد و تاكيد كرد: كه اين موضوع صرفا شامل نمايندگان فعلي مجلس نمي شود.