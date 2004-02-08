وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: از حدود 40 نفر از افرادي كه در مراحل آخر ردصلاحيت شده و به اين موضوع اعتراض كرده اند ، احتمال دارد كه صلاحيت گروهي مورد تاييد قرار گيرد.
اين منبع آگاه ، تعداد تاييد صلاحيت شدگان اخير را حدود 10 تا 12 نفر اعلام كرد.
وي اين تعداد از كانديداها را شامل تمامي نامزدهاي ثبت نام كننده برشمرد و تاكيد كرد: كه اين موضوع صرفا شامل نمايندگان فعلي مجلس نمي شود.
يك منبع آگاه در شوراي نگهبان خبر داد
"خبر فوري":احتمال تاييد صلاحيت گروه ديگري از كانديداهاي انتخابات
يك منبع آگاه در شوراي نگهبان از احتمال اعلام تاييد صلاحيت شمار ديگري از نامزدهاي انتخابات آتي مجلس درآخرين روز بررسي شكايات(امروز) خبر داد.
وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: از حدود 40 نفر از افرادي كه در مراحل آخر ردصلاحيت شده و به اين موضوع اعتراض كرده اند ، احتمال دارد كه صلاحيت گروهي مورد تاييد قرار گيرد.
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