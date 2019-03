عجیب ترین تحقیقات علمی دنیا از نگاه یک نویسنده تاریخ علوم!

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از تحقیقات علمی منجر به کشف های متحولانه و اختراعات مهمی شده اند که زندگی انسان را دستخوش تغییر و تحول کره اند. به نظر می رسد، برخی از تحقیقات بیش از آنکه تحولی در دانش بشری ایجاد کنند، عجیب هستند.

دراین خصوص "الکس باوز" (Alex Boese) در کتابی با عنوان "فیل ها در اسید و دیگر آزمایشات عجیب و غریب" (Elephants on Acid And Other Bizarre Experiments) به بررسی و معرفی بیش از 80 تحقیق بسیار عجیب و شگفت انگیزی پرداخته است که دانشمندان در دهه های گذشته انجام داده اند.

الکس باوز، نویسنده این کتاب در در رشته تاریخ علوم از دانشگاه کالیفرنیا فراغ التحصیل شده است و درحال حاضر در سان دیگو زندگی می کند.

نسخه خلاصله این کتاب که در اواسط ماه نوامبر وارد بازار می شود، هفته گذشته در مجله "نیوساینتیست" منتشر شد.

عنوان این کتاب از تحقیقاتی اقباس شده است که "وارن توماس"، مدیر باغ وحش لینکلم در اوکلاهاما در آگوست سال 1962 انجام داد.

مرگ فیل برای یک آزمایش

وارن توماس در این تحقیق یک دوز از داروی توهم زای "LSD" را به یک فیل تزریق کرد. این دوز LSD سه هزار برابر قویتر و بیشتر از حد نرمال بود و مدیر این باغ وحش این آزمایش را برای مشاهده واکنش فیل ها به این داروی خطرناک انجام داد.

در این آزمایش حیوان بیچاره در کمتر از چند دقیقه جان سپرد و این محقق! در گزارش تحقیقات خود نوشت:" فیل ها به LSD بسیار حساس هستند."

پیوند سر یک توله سگ کوچک به بدن یک سگ گله آلمانی بزرگسال

همچنین در سال 1959 یک جراح اهل شوروی با عنوان "ولادیمیر دمیخوف" با پیوند سر یک توله سگ کوچک به بدن یک سگ گله آلمانی بزرگسال توانست یک سگ دو سر ایجاد کند.

این موجود عجیب پیوندی پس از 6 روز در اثر رد پیوند بافت در گذشت، اما این تحقیق توانست راهی بسوی اولین پیوند قبل بگشاید.

درهر حال این جراح شوروی دست از تلاش های خود برنداشت و این آزمایش را در مدت 15 سال 19 بار تکرار کرد و اگرچه هرگز به نتایج دلخواه دست نیافت، اما توانست طول عمر حیوانات دو سر خود را تا یک ماه حفظ کند.

تشخیص میزان استرس های مخرب توانایی های ادراکی انسان

همچنین در سال 1960 در کالیفرنیا نیز تحقیقات عجیبی برای تشخیص میزان استرس های مخرب توانایی های ادراکی انسان انجام شد.

دراین آزمایش 10 سرباز سوار هواپیمایی شدند که به آنها گفته شده بود برای انجام تمرینات نظامی روزمره پرواز می کند. اما در ارتفاع پنج هزارپایی هواپیما ارتفاع خود را کم کرد و خلبان اعلام کرد که سربازان خود را آماده قرارگیری در وضعیت بحران کنند.

درحالی که سربازان را ترس و وحشت احاطه کرده بود، یک ناظر از آنها خواست که رضایتنامه ای را تکمیل کنند که نشان می داد ارتش تعهدی در موارد بروز حوادث ندارد و همچنین به آنها گفته شد که بیشترین اشتباهاتی را که ممکن است در موقعیت وحشت بروز دهد، روی ساک ضد وحشت بنویسند.

بنابراین سربازان در چند دقیقه فهمیدند که همه چیر تمام می شود و دچار یک استرس بی نهایت احساسی شدند و نتوانستند به این دستورات عمل کنند.

این آزمایش یکبار دیگر روی گروهی از داوطلبان بی اطلاع انجام شد، چراکه یکی از سربازانی که در ماموریت اول شرکت کرده بود، توانسته بود روی یکی از ساک های ضدوحشت یک پیام اخطار زودهنگام بنویسد.

به گزارش مهر، الکس باوز در این کتاب با استفاده از فهرست هایی که مجلات و روزنامه های مطرح دنیا از جمله "گاردین" در چند دهه گذشته درخصوص عجیب ترین تحقیقات علمی منتشر کرده اند، یک لیست جدید از 10 تحقیق علمی بسیار عجیب دنیا را تهیه کرده است.

این فهرست به شرح زیر است:"

1- تزریق دوز بیش از حد LSD به یک فیل برای مشاهده واکنش فیل ها به این دارو. نتیجه: LSD برای فیل ها خطرناک است!

2- به مسافران هواپیمای درحال سقوط گفته شد که در حال مردن هستند و پیش از مرگ بیشترین اشتباهات خود را بنویسند.

تیجه: موقعیت های بی نهایت استرس، توانایی های ادارکی انسان را خراب می کند.

3- بررسی جنبه های زندگی سگی با دو سر که یک جراح روس آن را بوجود آورده بود. نتیجه: رد پیوند بافت ها موجب می شود حیوان در کمتر از یک ماه جان خود را از دست بدهد.

4- منع کردن افراد از خندیدن در زمانی که نخندیدن برای آنها غیرممکن است. این آزمایش را یک روانشناس به نام "کلارنس یوبا" در دهه 30 روی همسر و فرزندانش انجام داد. نتیجه: نخندیدن در موقعیت های خنده دار غیر ممکن است.

5- یادگیری درحال خواب ممکن است. این آزمایش را یک روانشناس آمریکایی به نام "لارنس لی شان" در سال 1942 انجام داد. این روانشناس خود را در اتاقی حبس کرد که گروهی از پسرهای کم سن در آن خوابیده بودند. تمام پسرها عادت ناخن جویدن داشتند و این دانمشند درحالی که آنها خواب بودند مرتب این جمله را تکرار می کرد:" ناخن های من بطرز وحشتناکی تلخ هستند." درپایان این آزمایش 40 درصد از کودکان عادت بد خود را کنار گذاشتند. نتیجه: درحال خواب هم می توان یاد گرفت.

6- افرادی هستند که می توانند در هر موقعیتی بخوابند! این آزمایش را " یان اوسوالد" از دانشگاه ادیمبرا انجام داد. این دانشمند در سال 1960 از سه داوطلب خواست که چشم های خود را با چسب نواری بازنگه دارند و برای آنها انواع آسیب های ممکن را تجویز کرد که شامل روشن کردن ناگهانی چراغ ها، شوک الکتریکی و موسیقی با صدای بسیار بلند می شد. نتیجه : هر سه نفر در دوره آزمایش به مدت 12 دقیقه با چشم های باز خوابیدند.

7- نفرت تنها یک چهره ندارد. این آزمایش را پروفسور "کارنری لندیز" از دانشگاه مینه سوتا در سال 1924 انجام داد. این دانشمند برای گروهی از داوطلبان تجویز کرد که بخار آمونیاک استنشاق کنند، موسیقی جاز گوش کنند، عکس های غیراخلاقی نگاه کنند و یک سطل پر از قورباغه را روی دست نگه دارند. نتیجه: پیداکردن تنها یک بیان مشترک برای ابزار انزجار از تمام این موارد، غیرممکن است.

8- حصول اطمینان از اینکه تب زرد مسری نیست. دکتر "استابینز فیرث" تصمیم گرفت این آزمایش را روی خود انجام دهد. بنابراین استفراغ بیماران مبتلا به تب زرد را خورد و روی زخم های باز بیماران دست کشید. نتیجه: پزشک بیمار نشد، اما نه به خاطر اینکه بیماری مسری نیست، بلکه به این دلیل که بعدها کشف شد تب زرد از یک پشه به انسان منتقل می شود.

9- در دهه 30 پروفسور" رابرت کورنیش" از دانشگاه برکلی تلاش کرد زندگی را به تعدادی سگ مرده که در اثر جذام مرده بودند، بازگرداند. درحالی که آنها را به بالا و پایین تکان می داد و به آنها آدرنالین و داروهای ضدلختگی تزریق می کرد. نتیجه: برخی از این سگ های اهلی به زندگی بازگشتند اما بینایی خود را از دست داده و به مغز آنها به شدت آسیب رسیده بود. این سگ ها چند ماه زنده ماندند.

10- بوقلمون های نر در فصل جفتگیری چه رفتاری از خود بروز می دهند؟ این سوال را "مارتین شین" و "ادگار هیل" از دانشگاه پنسیلوانیا در دهه 60 پاسخ دادند. این دانشمندان کشف کردند که فرایند رفتاری جفتگیری این حیوانات چندان هم پیچیده نیست. نتیجه: برای به هیجان آوردن بوقلمون های نر فقط کافی است یک تکه چوب که بوی بوقلمون ماده را می دهد در مسیر حرکت آنها قرار داد.