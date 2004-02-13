يك ناشر : مي گويند ماليات بخشيده شده ، اما ...

يكي از انتقادات اين بود كه چرا دراين مصوبه حرفي از معافيت مالياتي نويسنده ، شاعر و مترجم به ميان نيامده است و فقط ناشر و كتابفروش معاف شده اما وزير وقت فرهنگ وارشاد اسلامي در پاسخ به اين سوال گفته بود: ما نويسنده، شاعر و مترجم را با ناشر و كتابفروش يكي حساب كرده ايم و آنها هم معاف هستند. اما سالها پس از تصويب اين قانون هنوز شاهد اين هستيم كه كتاب فروشان ، مولفان، مترجمان و شاعران هنوز ماليات مي پردازند و تنها كساني كه از دادن ماليات معاف شده است "ناشران" هستند.

محمود جوانبخت، نويسنده - در اين باره به خبرنگار ادبي " مهر " گفت : ماليات چيزي است كه هر شهروند بايد بپردازد و اين قانوني است كه در هر كشوري براي پيشرفت آن كشور اعمال مي شود.

وي در ادامه افزود: ما هم در هنگام عقد قرار داد با ناشران 5 درصد ازحق التاليف خود را به ناشر به عنوان ماليات مي دهيم ، كه او با وزارت دارايي تصويه كند. البته اين پنج درصد حق التاليف در مقايسه با تسهيلاتي كه وزارت ارشاد در اختيار ما قرار داده است- از قبيل كاغذ و فيلم و ... چيزي نيست.

اين نويسنده گفت: همه اينها زماني ارزشمند و سازنده است كه خود ناشر هم ماليات بپردازد و اگر قرارباشد كه ناشران ماليات ندهند و فقط اين پول را به عنوان زرنگي از ما بگيرند اين ديگر ماليات محسوب نمي شود ، بلكه پول زوراست و ناشران حق ندارند اين پول را از حق التاليف ما كم كنند.

محمد علي جعفريه مدير مسئول انتشارات "ثالث" نيز در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " درباره ماليات هاي دريافتي از مولفين گفت: سالهاست كه مي گويند ماليات بخشيده شده است ، ولي هرسال به يك بهانه اين پول را ازما مي گيرند.

وي در ادامه افزود: مالياتي هم كه ناشران مي پردازند شامل قسمتهاي زيادي است كه يكي از آنها نويسنده است كه دستي درتوليد كتاب دارد بايد قسمتي از حق التاليف خود را به اين كار اختصاص دهد.

قابل ذكر است كه تلاشهاي ما براي مصاحبه با مجيد صيادي - مدير كل كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - بدون نتيجه ماند و نتوانستيم براي ابهامات موجود در اين زمينه ، توضيحي از اين مقام مسئول دريافت كنيم .