10 هزار جلد گذرنامه در خراسان شمالی صادر شد

سرهنگ ستار بزرگمهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره اتباع خارجی با همکاری اداره کل کار و امور اجتماعی از سال گذشته تاکنون 80 نفر از اتباع خارجی غیر مجاز را شناسایی و از کشور طرد کرده است.

وی ادامه داد: دفاتر پلیس + 10 برای رفاه و تسهیل کار مردم در دریافت گذرنامه در مرکز استان راه اندازی شده و چند مورد نیز در دست اجراست.

بزرگمهر با اشاره به اجرای طرح ارتقاء امنیت عمومی در استان بیان داشت: از سال گذشته تاکنون گشت ارشاد 34 هزار و 794 مورد تذکر لسانی به افراد بد حجاب داده است.

وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون 157قبضه انواع سلاح غیر مجاز کشف و برای 114 نفر از اراذل و اوباش پرونده تشکیل شده و به مراجع قضایی معرفی شدند.

این مسئول همچنین از کشف و انهدام 16 هزار و 449 لیتر مشروبات الکلی و 22 مکان تهیه و توزیع آنها خبر داد و تصریح کرد: از هفته ناجا در سال گذشته تاکنون یک هزار و 378 دستگاه تجهیزات ماهواره ای شناسایی و 49 هزار و 250 عدد انواع سی دی مستحجن و مبتذل کشف و هزار و 985 نفر در این راستا دستگیر شدند.

بزرگمهر عنوان کرد: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی از30 هزار و 83 مورد از مکان های عمومی بازدید، 734 مورد برخورد با واحدهای صنفی متخلف، پنج هزار و 840 مورد تذکر لسانی و پنج هزار و 405 مورد تعهد محضری از صنوف و 686 واحد صنفی پلمپ، انجام شده است.

وی از ساماندهی آرایشگاه های زنانه خبر داد و افزود: با همکاری اتحادیه و مجمع امور صنفی 47 واحد صنفی فاقد پروانه کسب پلمپ، 150 تابلوی غیر عرف و خلاف ضوابط جمع آوری و 430 واحد صنفی بازدید و ساماندهی شدند.