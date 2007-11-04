  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۴۰

10 هزار جلد گذرنامه در خراسان شمالی صادر شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس امنیت خراسان شمالی گفت: اداره گذرنامه و اتباع خارجی خراسان شمالی از سال گذشته تاکنون 10 هزار و 724 جلد گذرنامه صادر کرده است.

سرهنگ ستار بزرگمهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره اتباع خارجی با همکاری اداره کل کار و امور اجتماعی از سال گذشته تاکنون 80 نفر از اتباع خارجی غیر مجاز را شناسایی و از کشور طرد کرده است.

 

وی ادامه داد: دفاتر پلیس + 10 برای رفاه و تسهیل کار مردم در دریافت گذرنامه در مرکز استان راه اندازی شده و چند مورد نیز در دست اجراست.

 

بزرگمهر با اشاره به اجرای طرح ارتقاء امنیت عمومی در استان بیان داشت: از سال گذشته تاکنون گشت ارشاد 34 هزار و 794 مورد تذکر لسانی به افراد بد حجاب داده است.

 

وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون 157قبضه انواع سلاح غیر مجاز کشف و برای 114 نفر از اراذل و اوباش پرونده تشکیل شده و به مراجع قضایی معرفی شدند.

 

این مسئول همچنین از کشف و انهدام 16 هزار و 449 لیتر مشروبات الکلی و 22 مکان تهیه و توزیع آنها خبر داد و تصریح کرد: از هفته ناجا در سال گذشته تاکنون یک هزار و 378 دستگاه تجهیزات ماهواره ای شناسایی و 49 هزار و 250 عدد انواع سی دی مستحجن و مبتذل کشف و هزار و 985 نفر در این راستا دستگیر شدند.

 

بزرگمهر عنوان کرد: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی از30 هزار و 83 مورد از مکان های عمومی بازدید، 734 مورد برخورد با واحدهای صنفی متخلف، پنج هزار و 840 مورد تذکر لسانی و پنج هزار و 405 مورد تعهد محضری از صنوف و 686 واحد صنفی پلمپ، انجام شده است.

 

وی از ساماندهی آرایشگاه های زنانه خبر داد و افزود: با همکاری اتحادیه و مجمع امور صنفی 47 واحد صنفی فاقد پروانه کسب پلمپ،  150 تابلوی غیر عرف و خلاف ضوابط جمع آوری و 430 واحد صنفی بازدید و ساماندهی شدند.

کد مطلب 580487

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه