آمریکا خواستار شفاف سازی چین در هزینه های نظامی خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت گیتس" امروز در پکن با "کائو گانگ چوان" همتای چینی خود دیدار کرد و موضوع ابهام در نوسازی نظامی چین و لزوم شفافیت بیشتر پکن را در این زمینه برای رفع نگرانی های بین المللی به وی خاطر نشان کرد.

چین طی چند سال گذشته همواره بودجه سالانه نظامی خود را افزایش داده که آخرین مورد آن افزایش 8/17 درصدی بودجه سال 2007 بود که کل بودجه را به 45 میلیارد دلار رساند، اما مقامهای آمریکایی معتقدند رقم واقعی این بودجه 125 میلیارد دلار در سال است.

گیتس همچنین از چین خواست نقش بیشتری در صحنه دیپلماسی بین المللی ایفا کند و درباره موضوع برنامه هسته ای ایران، برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی و همچنین تحولات سودان نیز با کائو، بحث تبادل نظر کرد. علاوه بر این وی پس از دیدار با کائو به خبرنگاران گفت: ما توافق کردیم یک خط تلفن مستقیم بین ارتشهای دو کشور برقرار شود.

گیتس روابط آمریکا با چین را صادقانه، سازنده و برپایه همکاری توصیف کرد و گفت دو طرف برای تقویت تبادلات نظامی در تمام سطوح توافق کردند.

وی قرار است فردا با "هو جین تائو" رئیس جمهوری چین نیز دیدار کند و سپس به کره جنوبی و ژاپن خواهد رفت.