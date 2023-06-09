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۱۹ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

رئیس اورژانس زاهدان خبر داد؛

۴ کشته و ۷ مجروح در پی وقوع دو حادثه رانندگی

۴ کشته و ۷ مجروح در پی وقوع دو حادثه رانندگی

زاهدان- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از چهار کشته و هفت مجروح در پی وقوع دو حادثه رانندگی در حوزه مرکز استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

فریبرز راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اثر برخورد خودروی پژو ۴۰۵ با خودروی لیفان در صبح روز جمعه در محور زاهدان به خاش، متأسفانه دونفر فوت و دو نفر نیز مجروح شدند.

وی ادامه داد: مجروحان این واقعه توسط دو دستگاه آمبولانس، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و پیش بیمارستانی، به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) زاهدان، برای دریافت ادامه سیر مراحل درمانی انتقال پیدا کردند.

وی بیان کرد: بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با هم در محور زاهدان به زابل (کیلومتر ۱۰) دو نفر فوت و پنج نفر نیز مجروح شدند.

راشدی با بیان اینکه این حادثه نیز صبح امروز به وقوع پیوسته، ادامه داد: پنج مجروح این حادثه نیز پس از دریافت سیر مراحل پیش بیمارستانی و درمانی، توسط سه دستگاه آمبولانس به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) زاهدان برای دریافت سیر مراحل درمانی انتقال داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: عمده تصادفات در بین کیلومترهای صفر تا ۳۰ ورودی و خروجی شهرها رخ می‌دهد براین اساس از رانندگان در خواست می‌شود در زمان رانندگی نکات ایمنی را رعایت کنند.

کد مطلب 5805539

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