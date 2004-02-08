آمريكا براي اشغال پاكستان با كمك اسراييل نقشه مي كشد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين نشريه چاپ بيت المقدس نوشت: درهفته هاي اخير پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان هدف چند سوء قصد قرار گرفت و از همه آنها جان سالم به در برد و سازمان هاي اسلامي را به برنامه ريزي براي ترورش متهم كرد.

اين نشريه نوشت: رئيس جمهور پاكستان به طور فعال در جنگ آمريكا بر ضد افغانستان شركت كرد و صدها تن از اعضاي القاعده و گروه طالبان را بازداشت كرد وتحويل آمريكايي ها داد و به تيم هاي نظامي آمريكايي و جنگنده هاي اين كشور اجازه داد وارد خاك پاكستان شده و از فرودگاه هاي پاكستان استفاده كنند.

اين نشريه مي نويسد: تمام اين خوش خدمتي هاي پرويز مشرف به بوش به معناي اين نيست كه وي تا حدي به بوش نزديك شده كه بوش در مقابل سوء قصدهااز وي حمايت كند زيرا تمام گزارش هاي آمريكايي به احتمال سرنگوني مشرف به دنبال يك كودتاي نظامي اشاره مي كنند چه بسا نقشه كودتا را نيز خود آمريكا طراحي كند زيرا واشنگتن و تل آويو از افتادن بمب هسته اي پاكستان در دست گروه هاي اسلامگرا به شدت وحشت دارند.

به نوشته المنار، به قدرت رسيدن اسلام گراها و ترس از افتادن بمب هسته اي به دست اسلام گراها، واشنگتن را نگران كرده و به دنبال راه هايي است كه مانع از اين حادثه شود و به همين خاطرواشنگتن و تل آويو به شدت از هند حمايت مي كنند و بمب هسته اي پاكستان را بمب اسلامي مي نامند.

به گزارش مهر به نقل از المنار، منابع نظامي اطلاعاتي در واشنگتن از طرحي پرده برداشتند كه دستگاه هاي امنيتي آمريكا و فرماندهي نيروهاي نظامي اين كشور در حال تهيه آن هستند و هدف از اين طرح اشغال پاكستان با همكاري برخي طرف ها از جمله اسراييل است.

اين طرح در صورت وقوع كودتاي نظامي بر ضد هم پيمان اين كشور يعني پرويز مشرف با استقرارنيروهاي نظامي در خاك پاكستان تحت شعار حفظ امنيت جهاني و جلوگيري از افتادن بمب هسته اي پاكستان در دست كساني كه آمريكايي ها آنها را تروريست مي دانند، اجرا خواهد شد.

ناظران سياسي اين نكته را بعيد نمي دانند كه آمريكايي ها خود نقشه كودتاي نظامي در پاكستان را چه از طريق توافق با پرويز مشرف يا بدون اطلاع وي اجرا كنند تا بتوانند با سوء استفاده از اين كودتا ضمن سيطره بربرنامه هسته اي پاكستان به نابودي آن اقدام كنند.

به نوشته المنار، استقرارتيم ها و واحدها و جنگنده هاي نظامي اسراييل در يكي از كشورهاي همسايه پاكستان اين شك را تقويت مي كند كه اسراييل هم در طرح آمريكا براي اشغال پاكستان مشاركت خواهد كرد.

اين نشريه نوشت : حكومت پاكستان، دانشمندان هسته اي خود را به بهانه انتقال اطلاعات هسته اي به كشورهاي ديگر تحت بازداشت و پيگرد قرارمي دهد و به نظر مي رسد نقش مشرف تماما شبيه نقشي است كه ميخائيل گورباچف عامل فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بازي كرد.