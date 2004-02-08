دهها طرح عمراني - تفريحي در مناطق 2 و 3 شهرداري تهران به اجرا در مي آيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران پنج پارك ، پنج آبنما ، سه طرح بهداشتي و دو طرح ورزشي از جمله طرح هايي است كه براي رفاه شهروندان منطقه سه شهرداري به اجرا گذاشته مي شود.

گفتني است طرح هاي جديد منطقه سه شهرداري شامل سرويس بهداشتي تقاطع شريعتي - قلهك ، سرويس بهداشتي فضاي سبز توانير ، سرويس بهداشتي و رختكن زمين فوتبال ميدان اختياريه ، آبنماي ميدان كتابي ، آبنماي ميدان كاظمي ، آبنماي ميدان مينا ، پارك نصر خيابان قبا خيابان زيبا ، پارك امداد خيابان شيخ بهايي خيابان امداد غربي ، تخريب و بازسازي آبنماي پارك ملت خيابان وليعصر ورودي شرقي پارك ملت ، پارك دوقوز ميدان اختياريه ، تخريب و بازسازي حيات وحش پارك ملت و احداث ساختمان و زمين تيچر اسكيت پارك طالقاني است كه در دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسند.

همچنين 32 طرح شهري جديد نيز با صرف 61 ميليارد و 151 ميليون ريال اعتبار در منطقه دو شهرداري تهران در دست احداث است.

23 پارك محله اي ، يك طرح ورزشي ، يك طرح ترافيكي ، دو طرح فرهنگي ، دو طرح شهري ، دو طرح ساختماني و يك طرح تابستاني از جمله كارهايي است كه شهرداري منطقه دو براي رفاه و آسايش ساكنان اين منطقه در دست اجرا دارد.

گفتني است كه فاز سوم بزرگراه يادگار امام از بيمارستان سعادت آباد تا بزرگراه چمران با 25 درصد پيشرفت فيزيكي در آخر سال 83 ساختمان مشاركت فكري شهروندان در شهرك قدس فاز ششم خيابان ايوانك با 65 درصد پيشرفت فيزيكي بهار سال 83 و ساختمان تجاري و اداري الوند با 70 درصد پيشرفت فيزيكي تابستان سال 83 و ساختمان تجاري و اداري الوند با 70 درصد پيشرفت فيزيكي تابستان سال 83 به بهره برداري خواهد رسيد.