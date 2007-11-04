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۱۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۱۹

نماینده کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا وارد تهران شد

جمال‌الدین محمود، داور بین‌المللی مالزیایی و رئیس بخش جاده کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا بامدادامروز یکشنبه برای انجام برنامه‌ریزی‌های اولیه به ‌منظور برگزاری تور ریاست جمهوری وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود در دیداری که با حضور مهندس امیررضا واعظی آشتیانی رئیس فدراسیون، مهندس علی انصاری قائم مقام فدراسیون، اصغرخالقی دبیر فدراسیون، منوچهر روشن پور ناظرکمیته ملی المپیک، قدرت داودی مدیر تیمهای ملی، ولفرام لیندنرسرمربی تیم ملی، مهرداد صفرزاده رئیس سازمان لیگ  و دیگرمسوولان فدراسیون دوچرخه ‌سواری ایران برگزار خواهد شد، درباره برنامه ‌های برگزاری این تور که با حضور رکاب زنان برتر جهان برگزار می‌شود، تبادل نظر می‌ کند.

درپایان این نشست، کمیته اجرایی تورتشکیل خواهد شد تا این گروه بتواند برنامه‌ های مدونی را تدوین کند. جمال‌الدین محمود در روزهای دوشنبه و سه ‌شنبه نیزبه همراه هیئت فنی فدراسیون در بازدیدی که از مسیرها خواهد داشت، موارد فنی را بررسی خواهد کرد.

دیروز عصر نیز جلسه ای با حضور مهندس علی انصاری قائم مقام فدراسیون، اصغرخالقی دبیرفدراسیون، منوچهر روشن پور ناظر کمیته ملی المپیک و مهرداد صفرزاده رئیس سازمان لیگ برگزارشد و برنامه های اولیه، مراحل تور، مقدار جوائز و امکانات پشتیبانی توربررسی های اولیه بررسی شد.

این توربه عنوان یک تور ملی درسطح جهانی برگزار می‌ شود و فدراسیون دوچرخه‌ سواری کشورمان در مذاکراتی با مسوولان اتحادیه بین‌المللی دوچرخه سواری ( یو سی آی ) خواستار گنجاندن این تور در تقویم این اتحادیه از سال آینده شده است.

تور دوچرخه ‌سواری جام ریاست جمهوری ابتدای سال آتی در استان تهران و درسطح یک یک جهانی برگزارخواهد شد.

کد مطلب 580618

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