معاینه فنی ۷ هزار خودرو سنگین و نیمه سنگین در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی صفری صبح شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر چهار مرکز معاینه فنی در سطح استان فعالیت دارد، افزود: از ابتدای سال جاری هفت هزار و ۱۳۶ تعداد وسیله نقلیه سنگین و نیمه سنگین به این مراکز مراجعه کردند.
وی ادامه داد: از این تعداد پنج هزار و ۳۶۰ خودرو از تستهای مراکز معاینه فنی قبول و هزار و ۷۷۶ خودرو هم از آزمایشها و تست مراکز معاینه فنی رد شدند.
صفری با بیان اینکه معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین به جهت ارتقا ایمنی سفرهای جادهای حائز اهیمت است، افزود: در معاینات مراکز مواردی همچون میزان آلایندگی، میزان آلودگی صوتی، انواع تستها از جمله تست ترمزها، نور چراغها، فرسودگی خودرو، باک غیراستاندارد و آج لاستیکها بررسی میشود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی بیان کرد: صدور مجوز تردد و فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای اعم از خودروهای سنگین و نیمه سنگین در بخش حمل و نقل کالا و مسافر به عدم وجود نقص فنی و اطمینان از ایمنی خودرو بستگی دارد.
وی ادامه داد: انتظار میرود رانندگان فعال در این حوزه به این مساله توجه جدی داشته و نسبت به رفع نقص خودرو قبل از حرکت اقدام کنند.
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