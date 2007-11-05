ظرفیت اینترنت پروتکل 4 تا سال 2010 تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وینتون سرف که در کنار "باب کان" اینترنت را اختراع و ایده پروتکل های TCP/IP ارائه کرده ، هشدار داده است که ظرف سه سال آینده تمام ترکیبات عددی که برای اختصاص آدرس های اینترنتی عرضه می شود، تمام خواهند شد و دیگر هیچ آدرسی را نمی توان روی شبکه ثبت کرد.

برمبنای پیش بینی های وینتون سرف، بدون شرح یک پروتکل عددی جدید خطر پایان آدرس های اینترنتی میلیون ها نفر از کاربران وب را تهدید می کند.

براساس گزارش بی بی سی، مخترع اینترنت در این خصوص توضیح داد:" اگر آدرس های IPv4 تمام شوند، کار اینترنت پایان می یابد. این درحالی است که مردم یک آدرس IPv4 می خواهند اما نمی توانند آن را داشته باشند."

درحال حاضر شبکه از سیستم اینترنت پروتکل IPv4 استفاده می کند. این سیستم توانایی ثبت بیش از 4 میلیارد آدرس عددی اینترنتی را دارد. این حجم آدرس یک رقم نجومی است امام برای رشد روز افزون ابزارهای الکترونیکی که همه روزه به اتصالات آنلاین نیاز دارند، کافی نیست.

از مدتی قبل طرح متد جدید گسترش عددی آدرس های اینترنتی ارائه شد که درحقیقت نسخه آینده اینترنت پروتکل با عنوان IPv6 است.

این سیستم بسیار پیشرفته ظرف 10 سال آینده آماده می شود. اکنون رایانه های مدرن و ساختارهای شبکه کاملا با این استاندارد جدید سازگار هستند، اما به اعتقاد بیشتر ارائه دهندگان اینترنت، هنوز زمان زیادی تا استفاده از IPv6 باقی مانده است.

درصورت صحت پیش بینی های وینتون سرف، با پایان یافتن ظرفیت اینترنت پروتکل 4 تا سال 2010 به مدت 7 سال امکان ثبت هیچ آدرس اینترنتی وجود ندارد.

استاندارد اینترنت پروتکل 6 امکان ایجاد 340 تریلیون تریلیون تریلیون آدرس عددی اینترنتی را فراهم می کند که این رقم می تواند اتصالات به شبکه را برای چند دهه تضمین کند.

در این خصوص سرف اظهار داشت:" برای سال 2008 افزایش استفاده از استاندارد IPv6 را پیش بینی می کنم. از نظر معماری اینترنت پروتکل 6، این استاندارد جدید با استاندارد فعلی سازگار نیست. به همین دلیل ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی ها) مجبورند دو سیستم را به موازات هم شکل دهند که این مسئله موجب افزایش هزینه های اینترنت می شود."

بنابراین گزارش، اتحادیه اروپا درحال ارزیایی سیاست هایی برای امکان استفاده از IPv6 است، درحالی که کشورهایی مثل چین، کره و ژاپن از مدت ها قبل این کار را آغاز کرده اند.