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۱۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۳۲

فرازهایی از وصیت پیامبر(ص) به ابوذر منتشر می‌شود

فرازهایی از وصیت پیامبر(ص) به ابوذر منتشر می‌شود

کتاب "یا اباذر اینگونه باش" تألیف آیت ‌الله سید صادق حسینی شیرازی از سوی انتشارات سلسله در قطع رقعی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "یا اباذر این‌گونه باش"» بخشی از مجموعه درسهای آیت الله حسینی شیرازی است که به شرح فرازهایی از وصیت رسول خدا(ص) به ابوذر غفاری پرداخته‌ و اشاراتی به مراحل مختلف انسان و شخصیت و اعمال او در دنیا و بازتاب آن در آخرت دارد که در فهرست بخشهای کتاب آمده‌ است.

وصیت پیامبر(ص) به اباذر، چگونه خدا را عبادت کنیم؟، اندیشه مرگ و قیامت، تعجیل در توبه، عمر و ارزش آن، هدف از آموختن علم، ادای حق خداوند محال است، مرگ امان نمی‌دهد، ترس از گناه و مؤمن چگونه باید باشد؟ از جمله عناوین این کتاب هستند . 

از منابع مورد استناد در کتاب یا اباذر اینگونه باش کتب تنبیه ‌الخاطر و نزهه ‌الناظر، ریحانه ‌العرب، الحدائق ‌الناظره فی احکام ‌العتره ‌الطاهره، عین‌الحیاه، دیوان امام علی(ع)، التهذیب، امالی شیخ صدوق، شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید، مستدرک الوسائل و مستنبط ‌المسائل، جواهر الکلام فی شرح شرایع ‌الاسلام و دائره‌المعارف بزرگ اسلامی از جمله منابع مورد استفاده برای تألیف این کتاب معرفی شده اند . 

کد مطلب 580626

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