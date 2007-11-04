به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "یا اباذر این‌گونه باش"» بخشی از مجموعه درسهای آیت الله حسینی شیرازی است که به شرح فرازهایی از وصیت رسول خدا(ص) به ابوذر غفاری پرداخته‌ و اشاراتی به مراحل مختلف انسان و شخصیت و اعمال او در دنیا و بازتاب آن در آخرت دارد که در فهرست بخشهای کتاب آمده‌ است.

وصیت پیامبر(ص) به اباذر، چگونه خدا را عبادت کنیم؟، اندیشه مرگ و قیامت، تعجیل در توبه، عمر و ارزش آن، هدف از آموختن علم، ادای حق خداوند محال است، مرگ امان نمی‌دهد، ترس از گناه و مؤمن چگونه باید باشد؟ از جمله عناوین این کتاب هستند .

از منابع مورد استناد در کتاب یا اباذر اینگونه باش کتب تنبیه ‌الخاطر و نزهه ‌الناظر، ریحانه ‌العرب، الحدائق ‌الناظره فی احکام ‌العتره ‌الطاهره، عین‌الحیاه، دیوان امام علی(ع)، التهذیب، امالی شیخ صدوق، شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید، مستدرک الوسائل و مستنبط ‌المسائل، جواهر الکلام فی شرح شرایع ‌الاسلام و دائره‌المعارف بزرگ اسلامی از جمله منابع مورد استفاده برای تألیف این کتاب معرفی شده اند .