به گزارش خبرنگار مهر محققان دانشگاه میشیگان اعلام کرده اند افراد در تعاملات اجتماعی بیشتر می توانند قدرت حافظه و مهارتهای فکری و رفتاری خود را بهبود بخشند.

بنابر همین گزارش روزانه 10 دقیقه گفتگو با دیگران توانایی تفکر را به اندازه حل جدول کلمات افزایش می دهد.

محققان در تحقیقات خود توانایی تفکر 3600 فرد بزرگسال را با میزان ارتباطات اجتماعی شان مورد مقایسه و بررسی قرار دادند.

نتیجه این بود که گروهی که ارتباطات اجتماعی بیشتری داشتند، صرفنظر از سن، تحصیلات و سلامت از نظر وضعیت فکری و هوشی و حافظه در وضعیت بهتری قرار داشتند.

در ضمن محققان طی تحقیقات تکمیلی خود، 10 دقیقه قبل از تست به افراد اجازه دادند با هم گفتگو انجام دهند و یا تمرینات ذهنی انجام داده و یا فیلم تماشا کنند. بدین ترتیب می خواستند تفاوت میان تمرینات فکری فردی و اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند.

باز هم نتیجه این تحقیق حاکی از آن بود که گفتگو و صحبت کردن و به طور کلی تعاملات اجتماعی توانایی فکری شرکت کنندگان در این تحقیق را بیشتر از تمرینات فردی افزایش می‌دهد.