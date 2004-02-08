شايعه توقيف مارمولك

به گزارش خبرگزاري "مهر"، امروزمطابق برنامه از قبل تعيين شده ،مي بايست فيلم "مارمولك " در باشگاه شماره 1 شركت نفت ايران به نمايش در مي آمد كه به علت نامعلومي فيلم "سربازان جمعه " به كارگرداني" مسعود كيميايي" به جاي آن نمايش داده خواهد شد.

باتوجه به محتواي فيلم مارمولك ، پاره ا ي شايعات براين باورقوت مي دهد كه اين فيلم را از برنامه نمايش حذف كرده باشند . در حالي كه اخبار جشنواره اي حاكي ازآن است كه همه فيلمهاي جشنواره فيلم فجر داراي مجوز اكران بوده وپس ازپايان جشنواره به اكران عمومي درمي آيد .

گفتني است طي تماسي كه با روابط عمومي شركت ملي نفت ايران گرفته شد، يكي از مسوولان باتاييد تغيير نمايش فيلم از مارمولك به سربازان جمعه گفت : من اطلاع ديگري از چند وچون ماجرا ندارم فقط همين را مي دانم كه به علت برخي اشكالات از پخش اين فيلم جلوگيري شده است .

خبرنگاران سينمايي مهر به دنبال اخبار تكميلي درباره احتمال توقيف اين فيلم يااقدام بر اساس تصميم هاي فردي در شركت ملي نفت ايران هستند .