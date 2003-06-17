سياسي كردن برنامه هسته اي ايران تلاشي بيهوده است

به گزارش خبرگزاري سوريه از مسكو "يوري ويدوتوف" امروزمخالفت روسيه را با سياسي كردن موضوع برنامه هسته اي ايران اعلام كرد .

وي گفت : روسيه معتقد است كه ايران همچنان نهايت همكاري خود را با آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان داده واين حسن نيت را همچنان ادامه مي دهد.

معاون وزير امور خارجه روسيه تلاش براي ملتهب كردن اوضاع بر ضد ايران و متهم كردن ايران به همكاري نكردن با آژانس بين المللي انرژي اتمي را تلاشي بيهوده خواند.

وي افزود: وقتي مساله اي را مي توان از طريق روشن شدن امور حل كرد نبايد آن را سياسي كرد و جو را بر ضد ايران ملتهب كرد.

ويدوتوف افزود : عكس العمل ها در برابر فعاليت اتمي ايران بايد متعادل و معقول و منعكس كننده مضمون كنوني گزارش ارائه شده از سوي محمد البرادعي مدير كل آژانس انرژي اتمي باشد .

وي گفت گزارش البرادعي امروز در نشست مديران اين آژانس مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.