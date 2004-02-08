نهادينه كردن فرهنگ خدمتگزاري از اهداف اساسي انقلاب است

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر احمدي نژاد در جلسه شوراي اسلامي شهرتهران با بيان اين مطلب ، بر لزوم توجه نظارت جدي بر فعاليت بخشهاي مختلف براي جلوگيري از بروز سوء استفاده ها در شهرداري تاكيد كرد و افزود : ما بايد به نقطه اي برسيم كه اعتماد صد در صد مردم را جلب كنيم چرا كه اژدهاي هفت سر زياده خواهي و خود خواهي منتظر فرصتي براي عرض اندام و خودنمايي است از اين رو حتي يك لحظه هم نبايد غفلت كنيم.

وي با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس هفتم در اول اسفند ماه گفت : با همه توان از همه دستگاه هايي كه مي خواهند انتخابات را به خوبي برگزار كنند حمايت و پشتيباني مي كنيم.

دكتر احمدي نژاد همچنين در جمع شهروندان منطقه 5 تهران گفت : در حال حاضر هر نوع فعاليتي كه براي پيشرفت و آباداني شهر لازم باشد را در دستور كار قرار داده ايم ، اما مردم بايد بدانند كه بدون همراهي و همكاري آنها نمي توان گامي به جلو برداشت.

وي اظهار كرد : ما براي ساختن تهران عجله داريم چون معتقديم فرصت ها ديگر تكرار نمي شوند و براي رسيدن به هدف ها بايد تمام ظرفيت هاي سازندگي در سراسر كلانشهر تهران را فعال كرد.