17 درصد مردم استان کرمان بی سواد هستند

مالک مسرور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بر اساسسرشماری سال 85، استان کرمان با 17 درصد بی سواد یکی از آمار بالای بی سوادی را با جمعیتی بالغ بر 407 هزار و 372 نفر در سطح کشور به خود اختصاص داده است.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با بی سوادی یک تکلیف شرعی است و با توجه به آمار بالای بی سوادی در استان کرمان که بیشتر این افراد در شهرستان کرمان ساکن هستند، باید برای ریشه کنی بی سوادی از امکانات همه دستگاه ها استفاده کرد.
مسرور بیان داشت: در آخرین جلسه ستاد نهضت سواد آموزی با توجه به اهمیت آمار بالای بی سوادی در کرمان، 590 میلیون تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافت.
وی یادآور شد: طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، ریاست ستاد نهضت سواد آموزی در استان ها برعهده استانداران است که این امر نشان از عزم دولت در ریشه کنی بی سوادی در جامعه دارد.
این مسئول عنوان کرد: هر چه علم و آگاهی مردم بیشتر شود مبارزه با جهل و دشمن آسانتر خواهد بود.
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