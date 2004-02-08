نتايج دور هفتم رقابتهاي بين المللي شطرنج فجر نوجوان مشخص شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" دررده سني زير8 سال كه قهرمان آن قرار است به رقابت هاي قهرماني آسيا اعزام شود، برنا صمدي با 7 امتياز درصدر جدول قرار دارد وعلي انصاري، سيد خشاريار موسوي وامير محمد مرادي با 6 امتيازدرتعقيب صدرنشين هستند. دررده سني زير10 سال صالح ميرزايي با 7 امتياز صدرنشين است وغزل حكيمي ومحمد حسين پور با 6 امتيازدررده هاي بعدي قرار دارند.
لازم به ذكر است: دررده سني زير 12 سال " اياز محمداف " ازجمهوري آذربايجان با پيروزي برابراهيم دردوره هفتم 6 امتياز شد تا به تنهايي درصدرقرار گيرد. سينا صالحيان وجاويد شيرن اف ازجمهوري اذربايجان با 5/5 امتياز دوم و سوم هستند.
دررده سني زير 14 سال هم آرش عبداله زاده ازكشورمان به همراه "وگار رسول اف" از جمهوري آذربايجان با 5/6 امتياز درصدر قرار دارند وپوريا دريني با 6 امتيازآنان را تعقيب مي كند.
نتايج دور دوم شطرنج بين المللي دهه فجر در اصفهان
دوردوم رقابتهاي بين المللي دهه مبارك فجر با حضور 8 كشور دراصفهان برگزار شد واحسان قائم مقامي، مرتضي محجوب، تيگران پطروسيان، رسول ابراهيم اف، شالامبريدزه، ارمن پاشيكيان و سرگئي كايامف برحريفان خود پيروز شدند.
نتايج بدست آمده دردوردوم به شرح زيراست:
احسان قائم مقامي 1 بابك خاقاني صفر
تيگران پطروسيان ارمنستان 1 محمدعلي صادفي صفر
احمدعلي سودان صفر رسول ابراهيم اف آذربايجان 1
مرتضي محجوب 1 سهيل صادقي صفر
شنيتا سليماني صفر شالاميريدزه گرجستان 1
آرمن پاشيكيان ارمنستان 1 داود موسوي صفر
عماد حقي سوريه 1 بهزاد كلانتري صفر
فريد عباس اف آذربايجان 1 حسن كليايي صفر
سرگئي كايامف ازبكستان 1 حسن دانشور صفر
گفتني است: درپايان دوردوم قائم مقامي، محجوب، ملاحي، ابراهيم اف، پطروسيان، پاشيكيان، عماد حقي وكايامف با 2 امتيازدر صدرجدول قرار دارند.
دور هفتم دومين دوره مسابقات بين المللي شطرنج فجر نوجوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري" مهر" دررده سني زير8 سال كه قهرمان آن قرار است به رقابت هاي قهرماني آسيا اعزام شود، برنا صمدي با 7 امتياز درصدر جدول قرار دارد وعلي انصاري، سيد خشاريار موسوي وامير محمد مرادي با 6 امتيازدرتعقيب صدرنشين هستند. دررده سني زير10 سال صالح ميرزايي با 7 امتياز صدرنشين است وغزل حكيمي ومحمد حسين پور با 6 امتيازدررده هاي بعدي قرار دارند.
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