خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: این کتاب پس از 10 سال از چاپ جلد اول که "پیشدادیان" نام داشت منتشر و در آن همه اطلاعات پراکنده و ریز و درشت درباره تاریخ اساطیری ایران و شخصیتهای نامدار آن گردآوری و تالیف شده است.

تقسیم بندی کتاب بر اساس همان دوران است که در سرآغاز تاریخ داستانی ایران به ویژه در شاهنامه فردوسی می آید : کیومرث، هوشنگ، طهمورث، جمشید، بیور اسب ضحاک، فریدون، منوچهر، نوذر، زویازاب، گرشاسب و افراسیاب.

کتایون مزداپور در پیشگفتار کتاب با عنوان "جادوی ضحاک و فلاخن کیومرث" می نویسد : نقش هر دوران و ابنای آن بر سیمای اشخاص اساطیری پدیدار است، همچنان که کیومرث در آثار فارسی میانه نخستین دریابنده کلام ایزدی و نخستین "دین آوریدار" است، در منابعی که فرهنگ اساطیری - حماسی ایران به استخراج مطالب اساطیری آنها درباره کیومرث پرداخته است، کمال راستین وی به صورت فلاخنی در می آید برای راندن دیوان.

دکتر میرعابدینی نیز در مقدمه کتاب آورده است : انسان راه درازی را که میان توحش و تمدن وجود دارد یک شبه طی نکرده است و رسیدن به دین و ایمان و ستایش خدای یکتا ناگهان پدید نیامده است. ذهن پیوسته جستجوگر انسان از آغاز در پی پاسخ گفتن به پرسشهای خود بوده است، که ما کیستیم، از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت؟

وی با اشاره به جزئیات وقایع دوره کیانیان و پس از اسلام در این کتاب، به گفته استاد صفا در "حماسه سرایی ایران" اشاره می کند؛ آنجا که می گوید : پهلوانی ترین دوره های تاریخی ایران در شاهنامه عهد کیان تا پایان سلطنت گشتاسب است و سبب این امتیاز دخالت رستم در جنگها است. رستم بزرگترین پهلوان ایران و سرنامداران عهد کیانی است.

"فرهنگ اساطیری - حماسی ایران" در 1000 نسخه، 436 صفحه توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.