تساوي تيم ملي فوتبال اميد مقابل ژاپن

به گزارش خبرنگار " مهر " در اين مسابقه كه در ورزشگاه سايتاما توكيو برگزارشد، تيم ژاپن با گل دقيقه 24 خود يك بر صفر از ملي پوشان كشورمان پيش افتاد تا نيمه نخست با همين نتيجه خاتمه يابد.

درنيمه دوم اين بازيكنان اميد كشورمان بودند كه در دقيقه 63 و از روي يك ضربه كاشته توسط ايمان مبعلي به گل رسيدند تا اين مسابقه با نتيجه مساوي خاتمه يابد. درتيم ملي اميد كشورمان رحمتي، ابراهيمي، نصرتي، كاشي، مبعلي، ايزدي، معدنچي( حقي ازنيمه دوم)، بداوي كعبي، برهاني وكاظميان (مهديزاده از نيمه دوم ) به ميدان آمدند.